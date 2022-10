iPad 2022 ufficiale: più grande, più potente e addio Lightning

Oltre ad aver presentato i potentissimi modelli Pro, ai tablet di nuova generazione di casa Apple si aggiunge anche iPad 2022. Il refresh arriva anche per il tablet di fascia base, che si aggiorna sia nel design che nel comparto tecnico. Così come l'ultimo iPad Air, infatti, anche il nuovo iPad riceve un design full screen che lo rende più al passo coi tempi: ma vediamo quali sono tutte le novità sul piatto.

Apple presenta il nuovo iPad 2022: tutte le novità

Prima di tutto, addio Lightning, benvenuta porta USB Type-C: anche in vista dell'obbligo dell'Unione Europea, Apple ha deciso di aggiornare in tal senso anche iPad 2022; tuttavia, vediamo anche l'abbandono del tasto Home (così come dell'ingresso mini-jack), sostituito da un sensore d'impronte laterale. Troviamo poi un nuovo schermo Liquid Retina da 10,9″ 2.360 x 1.640 pixel, che accompagna anche lo spostamento della fotocamera frontale dal lato corto a quello lungo, posto ideale per l'utilizzo in videochiamata in formato orizzontale. È una selfie camera sempre da 12 MP ma con visuale di 122° con funzione Center Stage per mantenere la persona al centro dell'inquadratura; il tutto è favorito anche dalla presenza di doppio microfono e speaker stereo. Dietro c'è una fotocamera da 12 MP, adesso in grado di filmare in 4K e in Slow Motion a 240 fps.

Non c'è l'Apple M2 su iPad 2022, bensì il SoC Apple A14 Bionic presente a bordo di iPhone 12, che porta con sé la connettività Wi-Fi 6 e 5G fino a 3.5 Gbps, prestazioni fino a 3 volte migliori e un'autonomia che dovrebbe garantire “una durata per tutto il giorno”. Per gli accessori, è stato aggiunto il supporto alla Apple Pencil di prima generazione per disegnare e prendere appunti.

Prezzo e disponibilità

Ecco i prezzi di listino di Apple del nuovo iPad Pro 2022:

Wi-Fi 64 GB: 589€ 256 GB: 789€

5G 64 GB: 789€ 256 GB: 989€



