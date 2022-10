L’Europa decide: caricatore unico obbligatorio, ma c’è un grosso dubbio

Sentenza storica da parte dell'Unione Europea in merito a un argomento molto discusso e controverso, cioè il caricatore unico. Infatti, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno stabilito che lo standard di ricarica tramite cavo USB Type-C diventerà obbligatorio per vari dispositivi elettronici, fra cui smartphone, tablet, laptop e altro ancora. Il nuovo decreto non entrerà in vigore subito, ma darà modo ai produttori di adattarsi alla nuova direttiva.

Aggiornamento 04/10: arriva la conferma da parte del Parlamento Europeo sul caricabatterie unico. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Caricatore unico: quali dispositivi saranno obbligatori ad avere la porta USB Type-C

Come anticipato qualche giorno fa, le autorità hanno definito quello che è un accordo storico che stabilisce che in Europa lo standard di ricarica dovrà essere identico per tutti i brand che distribuiscono in Europa, dove i protocolli software dovranno essere interoperabili tra loro. Terminali come smartphone, tablet, notebook, e-reader, cuffie, speaker, console e fotocamere dovranno potersi ricaricare tramite USB Type-C. L'UE ha stabilito che questo standard diventerà obbligatorio da fine 2024, dando modo a produttori e utenti di prepararsi. Caso specifico sono i PC portatili, il cui standard dovrà essere adeguato dalla primavera del 2026.

Con questo accordo, l'obiettivo concreto che si pone l'Unione Europea è di ridurre l'impatto ambientale e la produzione di rifiuti tecnologici. Un processo che qualche brand voleva ovviare rimuovendo il caricabatterie dalla confezione degli smartphone ma che sembra non bastare. Adesso gli occhi sono tutti puntati verso Apple, che dal 2024 dovrà obbligatoriamente produrre iPhone e dispositivi vari dotati di porta USB Type-C.

Arriva la conferma | Aggiornamento 04/10

A distanza di qualche mese, durante l'odierna seduta del 4 ottobre è arrivata la conferma: il Parlamento Europeo ha confermato l'adozione del caricatore unico dal 2024. Con 602 voti favorevoli e 13 contrari, l'approvazione definitiva obbligherà tutti i produttori che operano in Europa a realizzare prodotti che supportino la ricarica tramite USB Type-C.

Resta da capire come le aziende si adopereranno per mettersi in pari con la nuova legislazione europea: tanti prodotti sono già dotati di porta USB Type-C, ma a cambiare dovrà essere il caricabatterie, che dovrà essere in grado di caricare più dispositivi; per esempio, un caricatore USB Type-C per smartphone può non avere la potenza adeguata per caricare un notebook. In tal senso si sta muovendo paradossalmente la Cina, che ha radunato le sue principali aziende per creare uno standard di ricarica universale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il