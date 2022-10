Apple: primo pieghevole nel 2024, ma potrebbe non essere un iPhone

Quand'è che anche Apple debutterà nel settore dei pieghevoli? E quale sarà il primo dispositivo di questo genere ad essere lanciato? iPhone o iPad? Gli analisti hanno idee contrastanti, ma tutti concordano con una cosa: dovremo attendere ancora un bel po' prima di vedere il primo foldable firmato Apple, e ciò potrebbe non accadere prima del 2024.

Il primo pieghevole di Apple potrebbe non essere un iPhone

Secondo gli analisti, Apple debutterà nel settore dei foldable nel 2024. Ma quale sarà il primo pieghevole di casa Cupertino? Le teorie sono contrastanti: stando a quanto previsto dagli analisti di CCS Insight, infatti, il primo dispositivo pieghevole di Apple sarà un iPad, una mossa contro-tendenza che permetterebbe al produttore di farsi spazio tra i competitor senza interferire con le vendite degli iPhone.

Secondo gli analisti, infatti, per Apple sarebbe rischioso lanciare un iPhone pieghevole, in quanto potrebbe cannibalizzare le vendite dell'iPhone convenzionale. Senza poi considerare che, per giustificare il prezzo dell'attuale configurazione di iPhone 14 Pro Max, un probabile iPhone che sia foldable dovrebbe essere commercializzato ad almeno 2.500€.

Al contrario, per Ming-Chi Kuo, un analista molto famoso ed apprezzato per la sua attendibilità, il primo dispositivo pieghevole di Apple sarà un iPhone, ma anche lui concorda con l'esordio nel settore per il 2024.

Secondo voi, quale sarà il primo dispositivo pieghevole di Apple? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

