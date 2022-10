Xiaomi Member’s Week 2022: una settimana di vantaggi e sconti sul Mi Store

Torna sul Mi Store la Xiaomi Member's Week, la settimana di sconti e vantaggi dedicati agli iscritti dello store ufficiale del brand. Per l'edizione di ottobre 2022, nuove iniziative permetteranno agli utenti di risparmiare e ottenere prodotti Xiaomi a prezzi molto competitivi: scopriamoli insieme!

Xiaomi Member's Week 2022: tutte le iniziative sul Mi Store

La prima iniziativa che possiamo vedere per la Xiaomi Member's Week 2022 è la possibilità di ottenere tanti Mi Point semplicemente eseguendo l'accesso al sito per tre giorni consecutivi. Oltre a questo, registrandosi si ottengono subito Mi Point da convertire, così se scaricherete l'applicazione dedicata. Così facendo e rimediando un buon numero di punti, potrete utilizzarli per renderli sconti al checkout così da poter risparmiare sui prodotti acquistati.

Ma la Member's Week agevola ancor di più questo processo, visto che per tutta la settimana saranno necessari la metà dei Mi Point per poter ottenere sconti importanti. Un esempio? Saranno necessari solo 600 punti per ottenere 30€ di sconto invece che 1200. In alcuni giorni, inoltre, potrete ottenere Mi Point doppi se acquisterete in quelle date. E infine, per permettere di ottenere doppi punti, troverete anche una selezione di prodotti Xiaomi atti proprio a questa promo, ma anche con un prezzo già scontato.

La promozione del Mi Store è valida fino al prossimo 23 ottobre 2022, quindi non sarà per molto tempo. Potete trovare tutti i dettagli e i prodotti Xiaomi nella landing page dell'evento, così da non perdere alcuna occasione.

