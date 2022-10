Honor X6s ufficiale: un nuovo entry-level per chi non rinuncia allo stile

A poco più di un mese dal lancio globale di Honor X6, il produttore cinese presenta una nuova variante della serie che condivide gran parte delle caratteristiche del modello base. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Honor X6s.

Honor X6s: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dal punto di vista estetico, Honor X6s non è molto diverso dal modello base. Lo smartphone si presenta con un corpo sottile, bordi piatti e angoli arrotondati, con una grande isola fotocamera sul retro che ospita tre sensori e il flash LED. C'è un lettore di impronte digitali integrato sotto il pulsante di accensione, disponibile sul bordo destro del dispositivo.

Il nuovo Honor X6s sfoggia un display LCD TFT da 6.5″ con una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il display presenta un notch a goccia per la fotocamera frontale e cornici abbastanza sottili su tre lati, mentre quella inferiore è di dimensioni più grandi.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche, sotto la scocca di Honor X6s si nasconde un processore octa-core MediaTek Helio G25, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna che può essere ulteriormente espansa tramite scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone è dotato di un sistema a tripla fotocamera posteriore comprendente un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, una lente macro da 2 MP e un obiettivo di profondità assistita da 2 MP. La fotocamera frontale è da 5 MP.

La batteria è una unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W, mentre altre caratteristiche comprendono supporto per dual-SIM, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C e un mini-jack da 3.5 mm. Infine, Honor X6s viene fornito con l'interfaccia Magic UI 6.1, basata su Android 12.

Honor X6s – Disponibilità e prezzo

Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: Ocean Blue e Titanium Silver. Al momento, tuttavia, il produttore non ha ancora rilasciato alcuna informazione relativa ai prezzi e alla disponibilità di Honor X6s, ma ci aspettiamo che vengano annunciati presto.

