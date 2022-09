iPhone 15 sarà “Ultra”, anche grazie ai chip TSMC

Lo stato dell'arte del chipmaking per smartphone vede TSMC stabile nella propria posizione di leadership del mondo dei semiconduttori. Per quanto Samsung abbia per prima portato i 4 nm sullo Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm ha preferito TSMC per lo Snapdragon 8+ Gen 1 a causa dei problemi di surriscaldamento; e l'impressione è che Samsung voglia prendersi qualche anno sabbatico per rimettersi in sesto nella divisione smartphone. Ciò non significa, però, che le fabbriche sud-coreane siano ferme, anzi: allo stato attuale, sono di Samsung i primissimi chip a 3 nm, seppur non siano semiconduttori destinati al mondo mobile; allo stesso modo, anche le primissime forniture a 3 nm di TSMC sono destinate ad aziende esterne al mercato telefonico.

TSMC si prepara a portare i suoi SoC a 3 nm “potenziati” sulla prossima famiglia iPhone 15

Stando a quanto trapelato finora, i primi SoC a 3 nm di TSMC per la platea consumer saranno riservati ad Apple, ovvero Apple M2 Pro e M2 Max fra fine 2022 e inizio 2023. Se si parla di smartphone, bisognerebbe attendere il Q3 2023, periodo di presentazione della prossima serie iPhone 15, che già sappiamo sarà diversa dal passato. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, la volontà di Apple sarebbe quella di creare ancora più differenziazione fra i modelli premium, cioè fra iPhone 15 Pro e Pro Max; al punto che c'è già chi suggerisce che la variante Pro Max potrebbe essere rinominata iPhone 15 Ultra per rimarcare questa differenza, proprio come avvenuto con il nuovo Apple Watch Ultra.

Taking a step further, Apple will also start creating differentiation between the iPhone 15 Pro Max and the iPhone 15 Pro. It's the best practice via a precise product segmentation strategy to generate more sales/profits in a mature market. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022

A giocare un ruolo in tal senso ci sarebbe anche TSMC, che secondo Reuters starebbe pianificando di realizzare il futuro Apple A17 Bionic con il processo produttivo N3E. Rispetto ai 5 nm, i 3 nm di TSMC (N3) porteranno un miglioramento del 10/15% nelle performance, del 25/30% nei consumi e una densità dei transistor aumentata di 1,7 volte. Come affermato dalla dirigenza TSMC, N3E (dove la “E” sta per “Enhanced“) migliorerà ulteriormente prestazioni, potenza e rendimento. Visto quanto sopra, non sarebbe strano se Apple decidesse di utilizzare un SoC N3 su iPhone 15 Pro e uno N3E sul modello Pro Max/Ultra. È ancora presto per dire quanto sarà effettivamente migliorato, ma quello che è certo è che la serie iPhone 15 sembra pronto ad alzare ulteriormente l'asticella.

