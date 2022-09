Realme C30s porta il sensore di impronte digitali laterale su uno smartphone a meno di 100€

Realme ha ampliato la sua famiglia di smartphone della serie C con un nuovo entry-level. Dopo il debutto di Realme C30 avvenuto nel mese di giugno, il produttore ha lanciato un modello aggiornato, cioè C30s. In questo articolo vi riportiamo tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Realme C30s: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e specifiche tecniche

Realme C30s trova un design molto simile a quanto visto sul modello C30, ma perde la peculiare trama a righini del sopracitato modello, trovando una texture più semplice. Resta la piastra che fa da bumper fotocamera dell'unico sensore presente. Per il display, Realme ha scelto di utilizzare un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e drop notch per la fotocamera frontale.

Passando all'hardware, lo smartphone è mosso dal chipset Unisoc SC9863A, con processore octa-core e una GPU PowerVR Rogue GE8322, supportato da 2 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione interna. La batteria è invece da 5.000 mAh, con ricarica a 10W. Quanto alla fotocamera, è presente un sensore 8 MP dietro e 5 MP davanti. La fotocamera esterna supporta la registrazione video fino a 1080p a 30 fps ed offre funzionalità come filtro Bellezza, HDR, Vista panoramica, Ritratto, Timelapse, Modalità Esperto e Modalità Super Notte. Novità vera e propria è il sensore d'impronte laterale. Il software è invece Android 12 customizzato con Realme UI GO Edition.

Realme C30s – Prezzo e data di uscita

Realme C30s potrà essere acquistato in India a partire dal prossimo 23 settembre, ad un prezzo di circa 95€ per il modello 2/32 GB, e di circa 113€ per la variante 4/64 GB.

