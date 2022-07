Realme C30 arriva in Italia: dove comprare l’entry level più trendy dell’estate

A distanza di circa un mese dal debutto asiatico, Realme C30 può finalmente essere acquistato anche in Italia. Si tratta di un entry-level che per meno di 140€ offre caratteristiche interessati e un design sicuramente particolare. Con le linee verticali della scocca posteriore, con questo smartphone non passerete di certo inosservati.

Realme C30 disponibile in Italia, ecco dove potete acquistarlo

Realme C30 è uno smartphone di fascia economica pensato per chi desidera un dispositivo alla moda, che offra funzionalità di base ma dal prezzo super accessibile. Volendo sintetizzare le sue caratteristiche principali, il nuovo arrivato è dotato di un display LCD IPS da 6,5″ HD+ con notch a goccia ed è alimentato dal SoC UNISOC T612, octa-core fino a 1,82 GHz e GPU Mali-G57.

Almeno in Italia, lo smartphone è disponibile nella sola opzione con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna espandibile via microSD fino a 1 TB. Il comparto fotografico si compone di una singola fotocamera esterna da 8 MP f/2.0 e una fotocamera interna da 5 MP f/2.2. Se siete curiosi di conoscere tutte le specifiche nel dettaglio, consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

E ora passiamo alla disponibilità. Se siete interessati all'acquisto, potrete trovare Realme C30 nelle colorazioni Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black nei negozi di elettronica (tra cui Unieuro, Euronics, Expert e Trony) al prezzo di 139,99€. Se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

