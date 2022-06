Realme C30 ufficiale: un entry-level che vuole essere “alla moda”

Realme C30 è stato presentato ufficialmente. È un nuovo entry-level pensato per chi è alla ricerca di uno smartphone dall'estetica unica, offrendo tecnologie e funzionalità di base mantenendo basso il suo costo.

Realme C30 ufficiale: tutte le sue novità

Design e display

L'elemento caratterizzante di Realme C30 è, senza ombra di dubbio, la particolare scocca posteriore che si contraddistingue per due motivi: da un lato, per il suo design a griglia verticale che crea un effetto unico in questa fascia di prezzo; dall'altro, il grande modulo fotografico posizionato nell'angolo superiore sinistro, all'interno del quale alloggia una singola fotocamera.

Realme C30 integra un display LCD IPS con notch a goccia da 6,5″ HD+ con campionamento del tocco a 120 Hz. Lo smartphone presenta un frame squadrato; il bilanciere del volume e il tasto di accensione sono posizionati sul lato destro, mentre sul lato inferiore troviamo un altoparlante, una porta micro USB, il microfono e l'ingresso mini-jack audio. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni: Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black.

Specifiche tecniche

Realme C30 è alimentato da un SoC a 12 nm UNISOC T612, comprensivo di una CPU octa-core fino a 1,82 GHz e GPU Mali-G57, ed è disponibile in due opzioni: una con 2/32 GB e 3/32 GB, in entrambi i casi con memorie LPDDR4X e UFS 2.2 espandibile via microSD fino a 1 TB. Essendo uno smartphone di fascia molto economica, il software si basa su Realme UI Go Edition con Android 11.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 10W, in un corpo da 164,1 x 75,6 x 8,5 mm e un peso di 182 g. La connettività comprende supporto dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e GPS/GLONASS/GALILEO. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, Realme C30 offre una singola fotocamera posteriore da 8 MP f/2.0 e una fotocamera frontale da 5 MP f/2.2.

Realme C30 – Prezzo e disponibilità

Realme C30 è stato lanciato in India al prezzo di 7.499₹ (circa 91€) per la versione da 2/32 GB e di 8.299₹ (circa 101€) per quella da 3/32 GB. Non sappiamo ancora se e quando verrà commercializzato ufficialmente anche in Italia.

