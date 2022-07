Aumenta il prezzo di Amazon Prime: quanto costerà ora l’abbonamento?

Arriva una stangata non da poco per gli utenti che utilizzano il servizio per eccellenza dell'e-commerce più famoso al mondo. Stiamo parlando – ovviamente – di Amazon Prime, il cui prezzo subirà un aumento a partire da settembre 2022: andiamo a scoprire tutti i dettagli e, sopratutto, quanto costa effettuare l'abbonamento dopo i cambiamenti annunciati dalla stessa compagnia statunitense!

Abbonamento Amazon Prime in Italia: aumento del prezzo da settembre 2022

In queste ore numerosi utenti stanno ricevendo un messaggio e-mail non proprio entusiasmante da parte di Amazon: si tratta di una comunicazione dedicata agli abbonati Prime, che svela una grande novità in arrivo nelle prossime settimane. Si tratta di una modifica futura al prezzo del servizio, il quale subirà un rincaro: ci sarà un aumento del prezzo dell'abbonamento ad Amazon Prime a partire dal 15 settembre 2022. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, il nuovo prezzo e le motivazioni dietro questa decisione da parte del colosso delle vendite.

Quanto costerà l'abbonamento ad Amazon Prime?

Come anticipato poco sopra, sappiamo che l'aumento del prezzo di Amazon Prime sarà in vigore dal 15 settembre 2022: ma quanto costerà ora l'abbonamento? Il prezzo mensile di Prime aumenterà da 3.99€ a 4.99€ al mese; per quanto riguarda invece il prezzo dell'abbonamento annuale si salirà da 36€ a 49.9€ all'anno.

Il prezzo dell'abbonamento Amazon Prime Student

Com'è facile intuire ci sarà un aumento anche per quanto riguarda l'abbonamento Prime Student: in questo caso il prezzo salirà a 2.49€ al mese oppure a 24.95€ all'anno.

Quando ci sarà l'aumento di Prime?

La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso. È possibile verificare la prossima data di rinnovo, modificare o cancellare l'abbonamento visitando il proprio account.

Perché Amazon ha alzato il prezzo di Prime?

Le motivazioni dietro questa decisione sono state ampiamente illustrate dalla stessa azienda: c'è stato un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'inflazione, che indice sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal controllo della compagnia. Questa è la prima modifica del prezzo dell'abbonamento Prime dal 2018; ovviamente, avremo l'aumento da settembre 2022 ma tutti i benefici degli utenti Prime resteranno invariati. Tra questi abbiamo – oltre alle spedizione e consegna veloce – anche il servizio di streaming Prime Video, anche con l'acceso allo sport dal vivo.

