WhatsApp tiene alla vostra relazione e pensa a come salvarvi da molti litigi

WhatsApp potrebbe presto lanciare una nuova funzionalità che ci permetterà di evitare molte sfuriate! Stiamo parlando della possibilità di stabilire chi può controllare il nostro stato, e quindi vedere se siamo Online o meno. Ecco tutti i dettagli.

Su WhatsApp sarà possibile nascondere lo stato Online

La versione 2.22.20.9 di WhatsApp Beta per smartphone Android introduce la possibilità di stabilire chi può vedere se si è Online o meno. Questa opzione, però, sembra essere collegata a quella relativa all'Ultimo Accesso. Ad esempio, se si è stabilito che nessun contatto può verificare il nostro ultimo accesso su WhatsApp, allora nessun contatto potrà vedere se siamo Online. Allo stesso modo, se si è stabilito che solo alcuni contatti posso visualizzare il nostro ultimo accesso, quegli stessi contatti possono anche verificare se siamo Online, e così via.

In particolare, per quanto riguarda l'Ultimo Accesso, è possibile scegliere tra quattro opzioni (Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto… e Nessuno), mentre per lo stato Online è possibile scegliere solo tra due opzioni: Tutti o Uguale all'Ultimo Accesso. La funzionalità verrà distribuita gradualmente a tutti gli utenti iscritti al programma Beta di WhatsApp, ma non si hanno ancora informazioni sul rilascio ufficiale.

Questa non è l'unica novità alla quale il team di WhatsApp starebbe lavorando. Di recente, infatti, abbiamo appreso che sarebbe in sviluppo anche un nuovo pulsante modifica, che consentirà di apportare modifiche e correzioni a messaggi già inviati, insieme alla possibilità, per chi è in possesso di uno smartwatch con Wear OS, di rispondere alle chiamate WhatsApp direttamente dal proprio polso. Oltre ciò, è in arrivo una funzionalità che permetterà di reagire con una emoji anche agli Stati.

