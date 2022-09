GPD Win 4 è realtà: un potente omaggio alla PSP

Se ci sono console portatili che intrigano spesso più di altre, sono senza dubbio quelle del catalogo GPD. E non è un caso se ora gli occhi di tanti appassionati sono sulla nuova GPD Win 4, console Windows portatile che sceglie di affidarsi a Ryzen e ad un design fortemente ispirato alle portatili PlayStation.

GPD Win 4: tutte le novità della nuova console portatile Windows

Come si presenta, dunque, la nuova Win 4? Come anticipato, il brand ha voluto scegliere di omaggiare in maniera evidente le console portatili Sony, dunque scegliendo uno stile fortemente ispirato a PSP ma anche a PS Vita, che dunque dona un grip familiare ai videogiocatori pur restando compatta. Quanto invece al display, che si solleva lasciando spazio alla tastiera fisica, abbiamo un pannello da 6″ con risoluzione Full HD 16:9, che permette dunque di avere una visuale da smartphone e ideale per il gaming in streaming.

Ma è l'hardware a fare gola, come spesso accade con GPD, ai videogiocatori. Infatti, troviamo una APU Ryzen 7-6800U, che permette dunque di giocare un po' a tutti i giochi più noti senza problemi, coadiuvata da RAM LPDDR5 fino a 32 GB ed una SSD fino a 2 TB. Insomma, di spazio ce n'è eccome ed è possibile anche scegliere se mettere storage SATA (AHCI) oppure NVMe (PCIe). Il sistema Windows tra l'altro è customizzato con l'interfaccia Playnite UI.

Al momento GPD non ha ancora fornito i dettagli di vendita ed il prezzo della nuova Win 4, ma immaginiamo comunque sia un dispositivo dal prezzo vicino ai 700/800€, considerando l'hardware e le modalità integrate nella nuova console portatile. Queste informazioni verranno ufficializzate il 15 settembre 2022, quindi abbastanza a breve.

