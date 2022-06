iQOO apre alle cuffie TWS con quattro possibili modelli

Se guardiamo al brand iQOO, ciò che ci sale subito all'occhio è il fatto che il suo catalogo sia relativo in grandissima parte agli smartphone, mentre gli accessori stentano. Da un leak però, apprendiamo la possibilità di vedere, in un prossimo futuro, addirittura quattro modelli di cuffie TWS di iQOO, che potrebbe seguire la strada di vivo.

iQOO TWS, Pro, Neo e Air: ecco i possibili nomi delle cuffie wireless del brand di vivo

iQOO TWS

iQOO TWS Pro

iQOO TWS Neo

iQOO TWS Air — Mukul Sharma (@stufflistings) June 9, 2022

A parlare dei possibili auricolari wireless del sub-brand di vivo ci pensa Mukul Sharma, che non dice granché, come accaduto con i possibili OPPO Pad futuri, ma ci dà idea di quello che potrebbe essere il quadro del catalogo proposto. Si parte con le iQOO TWS, che potrebbero essere un modello medio-top gamma, magari dedicato al gaming con modalità a bassa latenza. Si passa poi alle TWS Pro, che potrebbero essere dotate di ANC e funzioni da top, anche nel prezzo.

In più, non mancherebbero delle iQOO TWS Neo, potenziale riproposizione più economica del modello base e, infine, sarebbero presenti anche delle TWS Air, che potrebbero essere la variante meno costosa del lotto. Se avete notato qualche assonanza con i nomi utilizzati da vivo, non avete sbagliato affatto. Infatti, il catalogo cuffie della casa madre comprende proprio questi nomi. Di conseguenza, è molto semplice ipotizzare a potenziali rebrand, magari in salsa Global.

Chiaramente, si tratta di un semplice leak e quindi è difficile valutare quando, come e perché iQOO lancerà le sue cuffie TWS, ma è chiaro che sarebbe molto interessante vedere una rivalità maggiore tra vari sub-brand come Redmi o Realme.

