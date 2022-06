Honor potrebbe lanciare un nuovo top gamma a breve

La serie Magic 4 di Honor è sicuramente un bel concentrato di feature Premium, ma pare che il brand voglia fare di più e lanciare un nuovo smartphone flagship per l'occorrenza. Secondo un leak infatti, non sarebbe lontano un nuovo top gamma con l'ultimo chipset Snapdragon, che virerebbe molto intorno alla fotocamera.

Honor lancerà un modello della serie 70 con Snapdragon 8+ Gen 1 e super fotocamera?

A raccogliere le indiscrezioni in merito al possibile nuovo top gamma di Honor è stato il leaker Comrade Guan su Weibo. L'insider ci parla infatti di un tentativo o comunque una pianificazione da parte del brand di lanciare uno smartphone che si avvarrebbe dell'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1, quindi riempiendo la casella anche per il nuovo campione di Qualcomm. Ma su quale serie potrebbe virare il nuovo flagship di Honor? Escludendo la serie Magic 4, troppo recente e soprattutto completa di modelli, immaginiamo possa rifarsi ad una possibile nuova soluzione per la serie 70, che però ha già tre modelli.

A meno che, non si voglia fare un ulteriore step e lanciare un potenziale Honor 70 Ultimate, che farebbe da contraltare al Pro+, soprattutto lato fotocamera. Infatti, secondo il leak questo dispositivo punterebbe in maniera importante all'imaging, quindi è molto probabile che possa accadere una cosa del genere. In più, pare possa concentrarsi su specifiche tecniche piuttosto equilibrate, quindi un ulteriore dettaglio a favore di questa teoria.

Quando dovrebbe arrivare questo nuovo top di Honor? Secondo l'indiscrezione, non sarebbe poi così lontano: pare proprio che potrebbe arrivare il prossimo agosto 2022, quindi in un periodo in cui la scena potrebbe essere occupata da fenomeni quali i prossimi pieghevoli Samsung e non solo.

