A ciascuno la sua bici elettrica: BEZIOR XF200, GOGOBEST GF700 e GF300 in super offerta

L'estate è la stagione perfetta per andarsene in giro in bicicletta. Ancor meglio se elettrica, così da sfruttare tutti i vantaggi della pedalata assistita, specie per quei sentieri più tortuosi e faticosi. Se siete alla ricerca di una bicicletta elettrica per le vostre passeggiate estive – e non solo – siete nel posto giusto! Oggi vi parliamo di tre diverse soluzioni che cercano di soddisfare le esigenze di tutti: BEZIOR XF200, GOGOBEST GF700 e GF300. Tutte disponibili ad un prezzo molto interessante. Sveliamo i dettagli in questo articolo!

Mobilità elettrica per tutta la famiglia: BEZIOR XF200, GOGOBEST GF700 e GF 300 in super offerta con Coupon

Partiamo da lei, BEZIOR XF200, una bicicletta elettrica che si rivolge in particolar modo agli avventurieri e agli esploratori. Si tratta di una mountain bike dotata di un motore brushless da 1.000W che può raggiungere velocità massime pari a 40 KM/h e che può percorrere senza problemi anche salite e percorsi più ripidi.

La bicicletta presenta poi degli ammortizzatori di alta qualità e offre tre diverse modalità di pedalata, tra cui quella completamente elettrica e quella assistita. La sua batteria da 48V 15Ah garantisce 50 KM di autonomia in modalità completamente elettrica, e di ben 130 KM se si viaggia in modalità con pedalata assistita. Nonostante il corpo particolarmente leggero, BEZIOR XF200 garantisce resistenza agli urti e alle cadute.

Insomma, questa bicicletta è l'alleato perfetto per andarsene in esplorazione verso sentieri sconosciuti, offrendoci sicurezza, stabilità e comodità di guida.

Passiamo a GOGOBEST GF700, una mountain bike abbastanza simile a quella che abbiamo appena visto. La sua particolarità risiede nella presenza di un doppio motore da 500W che assicura delle ottime performance in termini di velocità, stabilità, frenata e scalata (fino 45°).

Anche in questo caso la bicicletta offre tre diverse modalità di guida, tra cui quella 100% elettrica e quella a pedalata assistita, perfetta per i percorsi urbani e gli spostamenti in città – e può raggiungere velocità massime di 50 KM/h. GOGOBEST GF700 è poi dotata di una batteria da 48V17.5Ah che assicura un'autonomia di circa 50 KM in modalità elettrica e di circa 70 KM in modalità con pedalata assistita.

Anche questa mountain bike può essere acquistata in offerta ad un prezzo goloso su GoGoBest.

Infine, GOGOBEST GF300 è la bicicletta elettrica ideale per gli spostamenti in città. Questa dispone di uno schermo LCD multifunzione, grazie al quale visualizzare alcune informazioni importanti che, tra le altre cose, comprendono dati sulla velocità, la distanza percorsa, la posizione, il tempo di percorrenza e lo stato della batteria.

La bicicletta presenta un corpo pieghevole, per cui può anche essere facilmente portata con sé in vacanza e riposta nel bagagliaio dell'auto, ed offre tre modalità di guida: quella completamente elettrica, quella a pedalata assistita e quella a forza umana. GOGOBEST GF300 presenta un corpo resistente ed ergonomico e il suo motore brushless da 1.000W può raggiungere velocità massime pari a 35 KM/h.

La bicicletta può essere acquistata in offerta ad un prezzo super su GoGoBest.

Ma non finisce qui! Vi segnaliamo anche una promozione rivolta ai più piccoli che comprende il monopattino elettrico V1 ad un prezzo scontato (99€) con casco in regalo. Il monopattino è alimentato da un motore da 150W e può raggiungere velocità massime di 6 KM/h, ideale per tenere i bambini sott'occhio, mentre la sua batteria assicura un'autonomia di 7 KM.

Oltre ciò, sono anche disponibili due promozioni famiglia per accontentare grandi e piccini. La prima include il monopattino elettrico V1, BEZIOR S500 Max e due caschi, uno per adulti e uno per bambini, a 559.9€; la seconda sostituisce il monopattino per adulti con la bicicletta elettrica BEZIOR M1 Pro e aggiunge una M2 Pro a 1.999€. Insomma, con queste offerte non avete più scuse per non acquistare la vostra prossima bicicletta elettrica e godervi un'estate a due ruote!

