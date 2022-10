OnePlus sta per lanciare un’edizione speciale di Ace Pro dedicata a Genshin Impact

OnePlus torna a collaborare con miHoYo per lanciare una edizione speciale del suo Ace Pro a tema Genshin Impact! Quale sarà il personaggio protagonista di questa nuova edizione? E quando assisteremo al lancio di OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition? Scopriamolo insieme in questo articolo.

OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition vicino al lancio, ecco quando

Non è la prima volta che il brand collabori con miHoYo per realizzare una edizione speciale di uno smartphone OnePlus. Lo scorso anno, ad esempio, la partnership si è concretizzata con la messa in commercio di un OnePlus 9RT a tema Genshin Impact, con una bellissima box dedicata al personaggio di Sucrose, all'interno della quale si nascondevano una cover protettiva ed una ventola di raffreddamento per lo smartphone, oltre ad altri gadget a tema.

Per quest'anno, il produttore ha optato per una edizione speciale del suo OnePlus Ace Pro, smartphone che è stato già protagonista di una collaborazione con Razer per una rivisitazione in chiave gaming. Il brand ha annunciato che OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition sarà presentato il prossimo 24 ottobre in Cina, con una locandina che vede il personaggio di Hu Tao in primo piano.

Possiamo dunque ipotizzare che la special edition di quest'anno sia dedicata all'abile eroina di Genshin Impact, ma non sappiamo come questa collaborazione possa tradursi nel concreto. È probabile che lo smartphone incorpori alcuni elementi ispirati al titolo, con un tema speciale basato sul gioco. Oppure potrebbe essere disponibile in un pacchetto di vendita speciale, proprio come successo con OnePlus 9RT.

Non ci resta che attendere per scoprire cosa ha in serbo OnePlus per i fan di Genshin Impact.

