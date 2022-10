Redmi Note 12 5G ufficiale: modello base sì, ma con qualità!

Nella kermesse dedicata ai Redmi Note 12 Pro e ad altri prodotti di spessore come lo Xiaomi Book Air 13, Xiaomi ha avuto spazio anche per un altro smartphone. Si tratta infatti del Redmi Note 12 5G base, che si unisce ai fratelli maggiori portando specifiche medio-base, ma con una concretezza importante anche in termini di prezzo.

Redmi Note 12 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il Note 12 base si presenta con uno stile sicuramente simile a quello dei fratelli maggiori, ma è anche ovvio che sia realizzato con trame un po' più semplici e meno dettagliate. Il bumper tra l'altro ospita un sensore in meno, sebbene non rimpicciolisca. Passando al display, abbiamo un pannello GOLED da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz ed un sampling rate a 240 Hz. Davvero niente male per la categoria.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

La vera novità che possiamo vedere su questo Redmi è il chipset Snapdragon 4 Gen 1, che lo rende quindi il primo smartphone dell'ecosistema Xiaomi ad esserne dotato. Ricordiamo che si tratta di un SoC con processo a 6 nm, Octa-Core, con una frequenza di clock massima di 2.0 GHz ed una GPU Adreno 619. Lato memorie abbiamo tagli da 4/6/8 GB RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 2.2.

Guardando invece alla batteria, abbiamo un capiente modulo da 5.000 mAh che si ricarica a 33W. Passando alla fotocamera, Redmi ha scelto di inserire due sensori da 48 + 2 MP, il secondo per la profondità di campo. La selfie camera, racchiusa in un punch-hole centrale, è invece da 8 MP. Non mancano poi Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, jack audio con certificazione Hi-Res, sensore a infrarossi e 5G Dual SIM. Il sistema operativo è Android 12 customizzato con MIUI 13.

Redmi Note 12 5G – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi Note 12 arriva quindi sul mercato cinese e lo fa in 4 configurazioni: circa 166€ (1.199 yuan) per la versione 4/128 GB, per la versione 6/128 GB invece saliamo a circa 180€ (1.299 yuan), mentre la 8/128 GB arriva a circa 207€ e, per finire, la versione massima 8/256 GB costa circa 235€ (1.699 yuan). Prezzi effettivamente niente male e, immaginiamo, che questo modello possa essere anche il Note 12 che potremmo vedere alle nostre latitudini, considerando la scheda tecnica.

