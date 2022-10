Xiaomi 12S Ultra delude ancora DxOMark, questa volta nel display

Si torna a parlare di Xiaomi 12S Ultra, da noi valutato in fase di recensione così come da portali di riferimento come DxOMark: dopo aver trattato di fotocamera e audio, è arrivato il momento del display. E come avvenuto per i test precedenti, anche in questo caso il top di gamma Xiaomi non è riuscito a brillare.

DxOMark valuta nuovamente Xiaomi 12S Ultra: ecco la qualità del suo schermo

La parte frontale di Xiaomi 12S Ultra vede come protagonista uno schermo OLED da 6,73″ Quad HD+ (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 552 PPI con tecnologia LTPO per variare dinamicamente da 1 a 120 Hz di refresh rate. Un pannello che viene definito “nella media” dai valutatori del team DxOMark, in grado di restituire una buona resa cromatica all'aperto, un'interazione fluida e un tempo di risposta rapida, ma che al contempo pecca sotto alcuni aspetti. Per esempio la visualizzazione HDR causa bassa luminosità e mappatura imprecisa dei toni, o anche l'adattamento innaturale dei colori all'esterno e la frequenza di tocchi fantasma del pannello touch.

Ecco, quindi, come rimane invariata la classifica top 10 dei migliori smartphone per il display secondo DxOMark:

149 – Apple iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 146 – Google Pixel 7 Pro 145 – Apple iPhone 13 Pro Max 144 – Apple iPhone 13 Pro 140 – Google Pixel 7, Honor Magic 4 Ultimate 139 – Apple iPhone 14, OPPO Find X5 Pro 138 – OPPO Find X5 136 – Apple iPhone 13, Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 135 – Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22+ (Exynos) 134 – Samsung Galaxy Z Flip 4, Galaxy S22 Ultra (Exynos)

