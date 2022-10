Redmi sta per lanciare un proiettore smart: l’ecosistema è sempre più completo

Così come Xiaomi anche la costola Redmi punta alla creazione di un ecosistema sempre più ricco di prodotti e completo, per rispondere ad ogni esigenza (con un occhio al portafogli). La prossima novità arriverà insieme alla serie 12 ed è stata già confermata: Redmi Smart Projector Pro sarà il primo proiettore intelligente del marchio ed andrà ad aggiungersi a quelli targati Xiaomi!

Redmi Smart Projector Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e caratteristiche tecniche

In base a quanto trapelato dall'e-commerce ufficiale cinese di Xiaomi, in realtà l'azienda starebbe per lanciare ben 2 proiettori. Redmi Smart Projector e la versione Pro sono comparsi in alcune immagini, svelando fin da subito un design minimale e compatto (abbastanza diverso rispetto a soluzioni Xiaomi simili).

Purtroppo non ci sono dettagli su specifiche e caratteristiche. Conosciamo solo il look e sappiamo che la versione base arriverà in versione Black/White mentre il fratello maggiore sarà disponibile in una tinta total Black.

Prezzo e uscita

La sagoma del proiettore intelligente di Redmi compare anche in un teaser pubblicato sui social cinesi: i nuovi Smart Projector base e Pro arriveranno in patria il 27 ottobre, nel corso dell'evento dedicato alla gamma Note 12. Per il prezzo ancora non ci sono leak né notizie ufficiali (ma ci aspettiamo comunque delle cifre accessibili).

Oltre smartphone e proiettori Redmi lancerà anche altri nuovi prodotti tra notebook, TV ed elettrodomestici.

