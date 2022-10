Xiaomi si sta preparando ad alzare il sipario sulla nuova serie Note 12. Lu Weibing, figura chiave della compagnia cinese, aveva in precedenza dichiarato che la famiglia Note si sarebbe aggiornata ogni sei mesi, e pare proprio che il momento del lancio sia vicino. In questo articolo, abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni su Redmi Note 12, 12 Pro e 12 Pro+ in attesa del lancio: ecco i leak su specifiche tecniche, prezzo ed uscita!

Aggiornamento 11/10: arrivano novità in merito al chipset presente a bordo di Redmi Note 12. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Non si hanno ancora dei riferimenti per quanto riguarda il design di Redmi Note 12 e Note 12 Pro, anche se non dovremmo aspettarci un look molto diverso da quello gamma Note 11, con schermi flat ed un punch hole per la selfie camera.

Tipologia del pannello, risoluzione e frequenza di aggiornamento sono avvolti ancora nel mistero, ma ci aspettiamo dei piccoli aggiornamenti rispetto i modelli attuali.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alle specifiche tecniche di Redmi Note 12 si vocifera della presenza del nuovo chipset MediaTek Dimensity 1080, fresco di lancio. Si tratta di un SoC realizzato a 6 nm, con una frequenza massima di 2.6 GHz, GPU Mali G68 e supporto memorie LPDDR5, UFS 3.1 e ai sensori da 200 MP.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le voci più plausibili riferiscono di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, un grandangolo da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP, per un totale di tre sensori.

Questa potrebbe essere la probabile configurazione del modello base della serie, mentre Redmi Note 12 Pro potrebbe presentare un asset differente. Non è da escludere la presenza di un modulo da 200 MP, ma al momento si tratta di un semplice rumor.

Passando alla batteria, non ci sono ancora dettagli sulla capienza ma abbiamo varie informazioni in merito alla ricarica rapida. Redmi Note 12 base punterà ai 67W mentre con il modello Pro si salirà ai 120W. La vera belva dovrebbe essere Redmi Note 12 Pro+, con una velocità di ricarica mai vista prima, ossia ben 210W!

Redmi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+ – Prezzo e uscita

Al momento, non si hanno ancora notizie ufficiali sul lancio e sul prezzo dei prossimi smartphone Redmi della serie Note 12. Stando alle ultime indiscrezioni e tenendo in considerazione il fatto che lo smartphone sia stato già certificato in Cina, tuttavia, possiamo sperare in un debutto prima del Singles Day dell'11 Novembre, probabilmente nel mese di ottobre (o agli inizi di novembre).

Le indiscrezioni colpiscono anche il prezzo di listino di Redmi Note 12 e Note 12 Pro. Secondo i media cinesi, infatti, gli smartphone in questione potrebbero essere commercializzati ad un prezzo rispettivamente compreso tra i 1.000 e i 1.500 yuan (ovvero circa 144€-216€ al cambio), ed i 1.500 e i 2.000 yuan (216€-288€ al cambio).

