MediaTek Dimensity 1080 ufficiale: chip a 6 nm con upgrade fotografico a 200 MP

Grazie alle loro buone prestazioni i chip Mediatek sono sempre più utilizzati su smartphone e tablet di molteplici brand e fasce di prezzo: oggi l'azienda taiwanese ha annunciato l'arrivo del nuovo Dimensity 1080. Questo chipset propone un grande upgrade per il comparto fotografico: andiamo a scoprire tutte le specifiche tecniche che lo caratterizzano!

Mediatek Dimensity 1080: octa-core a 6 nm con supporto ai sensori da 200 MP

Il processo di fabbricazione utilizzato da TSMC per questo nuovo chipset è quello a 6 nm: il MediaTek Dimensity 1080 offre una CPU octa-core con due core ARM Cortex-A78 con velocità di clock fino a 2.6 Ghz, e sei ARM Cortex-A55 che possono arrivare fino a 2 Ghz.

Questo SoC può sfruttare anche la potenza della GPU ARM Mali G68, oltre a supportare le memorie RAM LPDDR5 e i moduli di archiviazione UFS 3.1. L'upgrade più grande, tuttavia, arriva nel campo dell'imaging.

Il processore Image Signal (ISP), infatti, supporta l'encoding di video in 4K HDR, i moduli quad-camera e la cattura di immagini fino a 200 MP senza shutter lag. Una funzione che potrebbe permettere l'arrivo di nuovi camera phone più economici sul mercato. Ovviamente non manca un modem 5G ed il supporto al Wi-Fi 6.

Mediatek ha dichiarato che l'arrivo del Dimensity 1080 è previsto per il Q4 2022 (che inizia ad ottobre e termina a dicembre) ma per il momento non ci sono conferme ufficiali in merito a brand interessati e dispositivi che lo avranno a bordo. Tuttavia il primo indiziato potrebbe essere Redmi Note 12, prossimo mid-range di Xiaomi in arrivo in Cina.

