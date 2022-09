Redmi Note 12 Pro+ avrà la ricarica più veloce della storia

Sono passati diversi mesi dal lancio della famiglia Note 11, a cui continuano ad aggiungersi modelli, ma è già tempo di Redmi Note 12. E sin dai primi rumors, si è fatta viva l'ipotesi che la nuova serie di smartphone mid-range dovrebbe puntare molto su fotocamera e ricarica. Probabilmente vi ricordate Xiaomi Mi 10 Ultra, in cui era ricorrente il numero 120, fra schermo a 120 Hz, zoom 120x e ricarica a 120W. Ecco, sembra proprio che con Redmi Note 12 Pro+ il numero ricorrente sarà il 200.

La ricarica ultra-rapida di Redmi Note 12 Pro+ sarà la più performante di sempre

Grazie alle prime certificazioni comparse in rete, scopriamo quali saranno le potenze di ricarica rapida per il trittico della serie Redmi Note 12, a partire dai 67W del modello base “ruby” 22101316C e dei 120W del modello Pro “rubypro” 22101316UCP. Ma la vera sorpresa sarebbe proprio Redmi Note 12 Pro+, nome in codice “rubyplus” e siglato come 22101316UC, il cui caricatore MDY-13-EU sarebbe in grado di farlo ricaricare alla mostruosa potenza di 210W. I dati tecnici riportati dall'ente 3C parlano chiaro: il caricatore avrebbe un output in grado di spingersi fino a 20V 10.5A.

Nel maggio 2021, Xiaomi annunciava al grande pubblico la tecnologia Hyper Charge, con cui caricare batterie da 4.000 mAh in soli 8 minuti, rassicurando il pubblico sulla sua sicurezza. Il record le è poi stato sottratto da iQOO 10 Pro, il primo al mondo a caricarsi a 200W, e da qui la scelta di aumentare (di poco) la potenza per riottenere il record del più veloce.

Se parlo del numero 200 per Redmi Note 12 Pro+ è anche perché si vocifera che, dopo Xiaomi 12T Pro, sarà l'altro smartphone dotato di fotocamera da 200 MP.

