Xiaomi 12S Ultra finalmente su DxOMark, ma il risultato è sotto le aspettative

Qualche tempo fa avevamo scritto di uno Xiaomi 12S Ultra che non sarebbe stato testato da DxOMark, come spiegato anche dal CEO del colosso cinese. Eppure, l'ente di test ha comunque fatto in modo di provare la sua fotocamera, con risultati che però ci si aspettava più alti viste le premesse.

La fotocamera di Xiaomi 12S Ultra ottiene un risultato inferiore a 11 Ultra su DxOmark

Prima di spiegare i risultati del 12S Ultra, bisogna spiegare come il sito è arrivato a testare lo smartphone. La risposta è molto semplice: DxOMark ha acquistato un modello destinato alla vendita di tasca propria e ha quindi realizzato una recensione totalmente sgombra da influenze, come del resto si è sempre battuta nel dichiarare.

Ma cosa ci dicono i risultati del test della fotocamera sull'ultimo top gamma non pieghevole di Xiaomi? Ci raccontano di uno smartphone che restituisce foto con ottima esposizione sia per paesaggi, sia per foto urbane e anche per i ritratti in tutte le condizioni di luce. Anche il range dinamico di foto e video è molto ampio, così come lo Zoom, l'equilibrio tra preservazione della texture ed il rumore nell'immagine ma soprattutto un ottimo rendering dei colori, grazie al lavoro di Leica.

Esempio di scatto Fonte: DxOMark

Cosa però non è piaciuto a DxOMark? Il rendering in HDR non è sempre perfetto, il punta e scatta non esattamente fulmineo, il teleobiettivo non è sempre stabilissimo nell'esposizione, sempre in HDR c'è rumore, anche in ottime condizioni di luce e poco altro. Insomma, facendo la somma di quanto raccolto, si ottiene un totale di 138 punti.

Questo risultato non è affatto male, ma piazza Xiaomi 12S Ultra solo al quinto posto, con 5 punti in meno del suo predecessore, Xiaomi 11 Ultra, terzo con 143 punti. Cosa può aver fatto la differenza? L'estrema sincerità della recensione da parte di DxOMark? Purtroppo non è dato di saperlo, ma è chiaro che prodotti di questo tipo sono da valutare nell'esperienza d'uso concreta e non sempre su benchmark. Proprio per questo, vi lasciamo la nostra recensione completa, al fine di capirne di più.

