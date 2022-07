Niente DxOMark per Xiaomi 12S Ultra: Lei Jun spiega perché

Ci siamo: Xiaomi 12S Ultra è stato presentato ufficialmente e rappresenta l'evoluzione della compagnia nel campo fotografico su smartphone. Per farlo, Xiaomi ha deciso di avviare un'importante collaborazione con Leica, storica azienda tedesca divenuta famosa per la realizzazione di fotocamere e ottiche di alta qualità. Ma non solo, perché Xiaomi ha lavorato anche in collaborazione con Sony per la realizzazione del nuovissimo sensore Sony IMX989 (guardante quant'è grosso!). Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché il prossimo top di gamma Xiaomi sia uno dei camera phone più promettenti di questo 2022.

Lei Jun spiega perché Xiaomi 12S Ultra non verrà testato da DxOMark

Ci si aspetterebbe, quindi, che uno smartphone come Xiaomi 12S Ultra venga testato da DxOMark, la piattaforma di riferimento quando si parla di valutare la fotocamera di uno smartphone. D'altronde ci sono modelli come Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 10 Ultra che, pur essendo di passata generazione, siedono ancora all'interno della classifica top 10. Ma è Lei Jun in persona a esporsi sull'argomento, affermando che no, Xiaomi 12S Ultra non verrà valutato da DxOMark.

Una scelta che non riguarda unicamente Xiaomi 12S Ultra ma l'intera serie 12S, compresi i modelli standard e Pro. Nessuno dei tre smartphone comparirà su DxOMark, nonostante parliamo di prodotti pensati proprio per brillare in ambito fotografico. Ma come mai? Cosa c'è dietro questa scelta, resa per di più pubblica? Come dichiara il patron Lei Jun, i motivi sono due: il primo riguarda i costi dei test DxOMark, ritenuti troppo alti, il secondo la fiducia verso Leica. Grazie alla partnership con la casa fotografica, Xiaomi è fiduciosa che la qualità fotografica dei suoi nuovi top di gamma sia all'altezza delle aspettative, senza la necessità che DxOMark ne confermi la bontà. Forse non li vedremo su DxOMark, quindi, ma possiamo già apprezzarne le capacità a confronto con Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max.

