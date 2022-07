Ho provato a DISTRUGGERE Ecovacs Deboot X1 Turbo e..

Noi di GizChina proviamo mensilmente non pochi robot aspirapolvere, tutti con specifiche molto diverse l'uno dall'altro e soprattutto con dettagli tecnici che li rendono più o meno appetibili a target di clientela differenti.

Questo per dirvi che il prodotto di cui (ri)parliamo oggi, l'Ecovacs Deebot X1 Turbo, è un robot aspirapolvere di fascia alta che dà filo da torcere a praticamente la quasi totalità dei robot in circolazione su tutti i punti di vista: precisione della mappatura, qualità di aspirazione, silenziosità e lavaggio.

Approfondimento Ecovacs Deebot X1 Turbo

Test degli Ostacoli

Il primo stress test in cui ho voluto mettere alla prova il nuovo Ecovacs Deebot X1 Turbo è quello degli ostacoli, ed il motivo è molto semplice: questo robot è dotato di sistema di riconoscimento degli ostacoli di tipo TrueDetect 3D 2.0 e di una lente AIVI in grado di riconosere oggetti al fine di effettuare una pulizia più accurata.

All'atto pratico ciò si traduce in una precisione estrema nella comprensione degli ambienti in cui si trova e soprattutto una rapidità non comparabile ad altri prodotti nel rilevamento degli ostacoli, inclusi quelli “dell'ultimo minuto” che non sono previsti nella mappatura iniziale della casa. Proprio a proposito della mappatura, grazie ai sensori fotografici e alla torretta LIDAR di cui è dotato, il sistema TrueMapping 2.0 effettua in un solo passaggio la mappatura completa della casa, con un rilievo preciso al singolo centrimetro. Personalmente alla vista 3D della mia casa sono rimasto veramente sorpreso, perchè non mi era mai capitato di vedere una precisione simile.

Il risultato? Non poteva che essere positivo, con un riconoscimento degli ostacoli di una precisione unica. Qualche piccolo tentennamento c'è stato, ma devo dire di essere stato molto “severo” nell'aver posizionato gli ostacoli molto vicini tra di loro per cui urtare lievemente uno degli oggetti era praticamente impossibile.

Stress test di pulizia

Il motivo per cui spendere una cifra più alta del normale comporta, per forza di cose, una qualità di lavaggio sicuramente superiore, almeno per logica. Ecovacs Deebot X1 Turbo possiede un sistema OZMO Turbo 2.0 in grado di effettuare 180 rotazioni per minuto per ogni singolo MOP (per un totale di 2): il robot top di gamma di Ecovacs, inoltre, è dotato di un sistema accurato di pulizia a 4 fasi con doppie spazzole laterali, una spazzola principale galleggiante e i due mop rotanti di cui vi ho parlato poco fa.

Nel mio stress test, ancora una volta, sono stato molto severo e non mi sono risparmiato, nella maniera più assoluta: i protagonisti del super sporco sono stati maionese, glassa balsamica, e yogurt (alla fragola, per la precisione), tutti rigorosamente spalmati in una certa quantità sul pavimento di casa con finitura opaca e fughe di colore grigio scuro.

Non so se Ecovacs Deebot X1 Turbo avesse fame, o avesse voglia di pulire. Fatto sta è che di tutta la roba versata sul pavimento e di cui vi ho lasciato una prova fotografica poco più su, è quasi completamente sparita: perchè dico quasi? Beh, il processo di pulizia della zona interessata ha richiesto più di qualche minuto, come giusto che sia, ed in alcune zone dove c'era sparsa la glassa (con contenuto zuccherino all'interno piuttosto elevato) la pulizia non è stata impeccabile, ma mi sarei preoccupato se fosse stato il contrario, ad essere onesti.

Il risultato finale

La qualità del lavaggio è eccezionale, e persino la quantità di maionese, appositamente cosparsa a “montagnette” non ha creato problemi all'Ecovacs Deebot X1 Turbo che è andato dritto come un treno senza creare problemi di nessun tipo.

Test lunga durata

Ok, ma dopo tutto lo sporco che ha ripulito, in che condizioni è il robot? Grazie al sistema di pulizia automatico di cui è dotato, i due mop lavapavimenti ritornano praticamente nuovi senza il vostro intervento, l'importante è aver riempito nella stazione di lavaggio l'apposita tanica di acqua pulita e svuotare periodicamente la tanica dell'acqua sporca. That's it!

L'unico sporco annidato, in tutta onestà, lo si trova nella parte centrale del robot dove è rimasta intrappolata un po' di maionese, ma è totalmente comprensibile vista la quantità smisurata di prodotto che ho versato sul pavimento. Tuttavia tutti i componenti sono lavabili sotto l'acqua per cui in un paio di minuti il robot torna praticamente come nuovo.

Quando parlo di pulizia di lunga durata, invece, intendo i risultati di lavaggio ottenuti dopo uno stress test: i tamponi reggono, oppure dopo un lavaggio come questo è meglio sostituirli/lavarli a mano? Reggono, assolutamente. Il sistema di lavaggio e asciugatura automatico funziona decisamente bene, oltre ad essere più silenzioso nell'asciugatura ad aria rispetto molti altri prodotti sul mercato.

Considerazioni e Prezzo

Il prezzo è il vero inghippo di un prodotto eccezionale come questo Ecovacs Deebot X1 Turbo: di listino l'azienda offre questo prodotto a 1299 euro, anche se a dire il vero solitamente lo si trova a 1100 euro inclusa la stazione di auto lavaggio, assistente vocale e via discorrendo.

In via del tutto eccezionale siamo riusciti ad avere dall'azienda uno strepitoso coupon da 300 euro che vi permette di acquistare il robot a soli 800 euro; sono d'accordo con voi che i termini “soli” e “800 euro” insieme non possono starci, ma dopo aver provato un bel po' di prodotti poco più economici di questo, posso dirvi che effettivamente Ecovacs Deebot X1 Turbo potrebbe svoltare assolutamente l'idea di pulizia nella vostra smart home.