Xiaomi 12S Ultra smontato: la fotocamera è enorme | Video

La serie 12S di Xiaomi è stato il primo passo della collaborazione con Leica, brand arcinoto nel mondo della fotografia. Nonostante siano stati lanciati tre modelli il vero protagonista dell'evento è stato di certo Xiaomi 12S Ultra, il super flagship della gamma: scopriamolo più da vicino con un video teardown che ci mostra il top smontato e permette di dare un'occhiata al tanto chiacchierato sensore Sony IMX da 1″.

Xiaomi 12S Ultra smontato in un video teardown: ecco i segreti del super flagship

Il nuovo Sony IMX989 da 50 MP non è il primo sensore da 1″ al mondo ma di certo è una soluzione di cui si è parlato tanto e il motivo è il suo utilizzo da parte di Xiaomi 12S Ultra (per non parlare poi della partnership di Xiaomi con Leica). Fatta questa precisazione, se volete scoprire come scatta il top di gamma, eccovi un pratico confronto con Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max. Per chi fosse interessato a scoprire i segreti del top di gamma del brand cinese, in basso trovate il video teardown: Xiaomi 12S Ultra è stato smontato per l'occasione e ci viene mostrato il suo sensore fotografico enorme (ha uno spessore di 11.06 mm), a confronto con un ISOCELL GNV da 1/1.3″.

Oltre al sensore principale di grandi dimensioni è possibile notare che tutto il modulo fotografico occupa parecchio spazio (abbiamo anche un grandangolo ed un teleobiettivo a periscopio, un modulo Flicker ed un autofocus laser dToF). Anche la batteria non scherza – parliamo di un'unità da 4.860 mAh – e per la scheda madre ed il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 rimane un spazio decisamente ristretto. Il tutto è sistemato con maestria, intervallato anche da pasta termica e fogli di rame; abbiamo poi una camera di vapore realizzata su misura, per raffreddare i bollenti spiriti di Xiaomi 12S Ultra.

Per scoprire tutti i dettagli della serie 12S eccovi il nostro approfondimento dedicato al debutto. Se invece siete già pronti ad acquistare uno dei nuovi modelli, ecco dove potete comprarli!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il