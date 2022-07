ROG Phone 6 costa oltre 400€ in meno: arriva la prima occasione con Coupon

Dopo il lancio in Italia andiamo a scoprire come risparmiare sull'acquisto del nuovo smartphone top da gaming ASUS ROG Phone 6, in offerta lampo o con codice sconto. Il prezzo di lancio non è proprio accessibile per tutti (parliamo comunque di un concentrato di tecnologia stellare) ma per fortuna abbiamo già un'occasione ghiotta che vi permetterà di spendere meno!

Codice sconto ASUS ROG Phone 6: come risparmiare sul nuovo smartphone da gaming

Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo ROG Phone 6, ovviamente si tratta dell'ennesima belva da gaming targata ASUS. Un dispositivo potente, dalle linee aggressive ed un secondo pannello posteriore composto da luci LED RGB. Il display è un AMOLED da 6.78″ Full HD+ a 165 Hz, sono presenti dei pulsanti touch lungo il bordo destro ed un lettore d'impronte sotto lo schermo. Lo Snapdragon 8+ Gen 1 (ultimo chipset top di Qualcomm) viene accompagnato da RAM LPDDR5, storage UFS 3.1 ed un sistema di raffreddamento triplo (in grado di far abbassare le temperature fino ad un massimo di 10°C). Non manca una batteria bestiale, da 6000 mAh, con tanto di ricarica ultra rapida.

Volete sapere tutto sul nuovo smartphone da gaming di ASUS e sul suo fratello maggiore Pro? Eccovi il nostro approfondimento dedicato ad entrambi!

Andiamo a scoprire come fare per comprare ASUS ROG Phone 6 spendendo meno, dato che il prezzo di listino alle nostre latitudini parte da ben 1.099€: una cifra tutto sommato ragionevole per quello che offre ma che comunque lascia fuori una buona fetta di utenza.

GizTop

La migliore occasione del momento per risparmiare sull'acquisto di ASUS ROG Phone 6 arriva dallo store GizTop, con un codice sconto esclusivo. Vi segnaliamo che il dispositivo è in versione China, con i servizi Google ed il Play Store preinstallati. Inoltre è presente anche la lingua italiana. Di seguito trovate la lista delle bande supportate così come segnalate dallo store, seguita poi dal link alla pagina del prodotto (insieme al coupon da utilizzare).

4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28,

4G: TD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48

5G: SA: N1/N3/N5/N8/N28, SA & NSA: N41/N77/N78/N79.

