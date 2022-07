La macchina radiocomandata Xiaomi Suzuki è il gioco dell’estate e costa meno di 40€

State aspettando anche voi l'auto elettrica di Xiaomi? Anche se ne abbiamo avuto un assaggio decisamente niente male, il debutto sul mercato resta ancora lontano (si parla del 2024). Nel frattempo eccovi un pratico palliativo: la macchina radiocomandata Xiaomi Suzuki Jimny Sierra, disponibile anche per noi occidentali grazie a Banggood con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Siamo in estate e giocare all'aperto è d'obbligo: quale gadget migliore se non una soluzione targata Xiaomi?

Codice sconto Xiaomi Suzuki Jimny Sierra: la macchina radiocomandata scende di prezzo

Realizzata in scala 1:16, la versione Xiaomi della jeep Suzuki Jimny Sierra si presenta come una riproduzione fedele del celebre fuoristrada. La macchina radiocomandata può essere controllata direttamente tramite smartphone grazie al Bluetooth 4.2 e di certo non mancherà di divertire grandi e piccoli. All'interno trova spazio una batteria da 500 mAh ricaricabile, quindi non avrete nemmeno il problema delle pile. L'autonomia si assesta intorno ai 30 minuti.

La macchina radiocomandata Xiaomi Suzuki Jimny Sierra torna in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store e un prezzo ancora più conveniente. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

