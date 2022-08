Come il CEO di OnePlus ha cambiato OPPO in soli due anni

Nell'ultimo biennio 2020-2022, OPPO ha assunto il ruolo di brand di punta in più mercati, specialmente in quello cinese. Questo è dovuto, in gran parte ma non del tutto, dal ritorno di Pete Lau, CEO e Fondatore di OnePlus e ora attuale Vice Presidente della Green Factory, che ha rivoltato la concezione dell'azienda madre portandola ad essere un riferimento nella categoria smartphone e non solo.

Pete Lau ha dato una nuova importanza ad OPPO, ma anche OnePlus tornerà a brillare

Want to know how we make smartphones?



Take a look behind the scenes at our first integrated automation line👀 pic.twitter.com/KRwoCzNxaQ — Pete Lau (@PeteLau) August 16, 2022

Per capire qual è stato l'impatto di Pete Lau con il suo ritorno in OPPO, bisogna partire proprio da due anni fa. Il brand era appena uscito dalla wave della serie Find X2, che si era dimostrata già molto competitiva, ma sembrava servire qualcosa di più. Serviva donare sì una categoria premium al brand, che aveva già, ma bisognava lavorare anche a renderla un punto di riferimento, soprattutto dopo che Huawei aveva perso terreno.

E cosa ha fatto Pete Lau per ottenere questo? Una volta ottenuto il ruolo di controllo nella programmazione dei prodotti e dell'esperienza prodotto (fondamentale per il suo progetto), ha delegato OnePlus a Li Jie e si è occupato interamente ad OPPO. Come? Donando un vero e proprio status symbol al settore smartphone: il primo pieghevole, tradotto in Find N. Infatti, Pete Lau ha concepito il design del foldable e ha pensato ed organizzato tutta la campagna di sponsorizzazione, facendo cambiare tutta la concezione intorno al brand, ancor oltre le ottime serie Find X3 e Find X5, ormai punti cardine della sezione flagship, ma non di sua creazione.

I benefici per OnePlus

Qualcuno potrebbe pensare: queste manovre hanno “affossato” la posizione di OnePlus sia a livello cinese che Global. In un certo senso sì, ma Pete Lau è uno che ama vederci lungo e la risposta sta proprio nella prossima serie Find X6. La nuova gamma flagship per il 2023, che sarà totalmente pensata da lui, porterà enormi benefici anche alla prossima gamma OnePlus, dato che OPPO Find X6 Pro e OnePlus 11 Pro saranno di grande qualità soprattutto perché affini in termini di prestazioni e qualità fotografica.

Ovviamente, l'attuale CEO di OnePlus crede nella ciliegina sulla torta e questa potrebbe essere portata da OPPO Find N2, pronto a rendersi il vero competitor di Samsung sia in Cina e forse anche nel mercato europeo. Insomma, dalle mani del creatore del “Never Settle” pare possano derivare grandi programmi e innovazioni in un settore ormai saturo, basterà per prendersi finalmente il primato?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il