La serie iQOO Z6 non molla: in arrivo anche una versione Lite 5G

La gamma Z6 del brand di vivo non accenna a mollare la presa, anzi pare chi si arricchirà di altri due modelli. Mentre aspettiamo il debutto in Cina (che avverrà nel corso dei prossimi giorni) ecco che si fanno strada altre due aggiunte per il mercato Global, ossia iQOO Z6 Lite 5G e la versione Z6 Pro SE.

iQOO Z6 Lite 5G (Global): spuntano le prime indiscrezioni

Volendo fare un breve ripasso, allo stato attuale ci sarebbero ben 5 modelli facenti parte della serie. Per il mercato Global (in India) sono stati lanciati un modello base 5G e 4G ed una versione Pro; per la Cina sono in arrivo altri due dispositivi, ossia iQOO Z6 (stesso nome, ma alcune specifiche diverse dalla variante indiana) e Z6x. Pensate sia finita qui? Ovviamente no: l'ente certificativo indiano BIS ha dato il via libera ad altri due terminali Global. Stiamo parlando di iQOO Z6 Lite 5G e della versione Z6 Pro SE, quest'ultima già protagonista di alcune voci.

Che cosa sappiamo, invece, della variante Lite? Al momento l'unica certezza è rappresentata dalla sigla I2208 ma un leak sostiene che il dispositivo sarà in realtà un rebrand di vivo T1x Global (da non confondersi con T1x China). Ebbene sì, tra rebrand e varianti regionali, vivo/iQOO sembra quasi rivaleggiare con Xiaomi ed i suoi millemila rifacimenti. Ironia a parte, iQOO Z6 Lite 5G dovrebbe ereditare dal cugino vivo T1x varie caratteristiche, fatta eccezione per il chipset (dato che il secondo è un modello 4G).

Per il resto dovremmo avere un pannello LCD da 6.58″ Full HD+ con notch a goccia, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 18W, una dual camera da 50 + 2 MP e Android 12. E ora non resta che attendere notizie da parte di iQOO: non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornarvi con tutti i dettagli.

