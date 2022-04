iQOO Z6 sta per tornare in versione LTE: tutto quello che sappiamo

La nota compagnia cinese, che riesce ad offrire qualità costruttiva a prezzi accessibili, ha da poco lanciato nel mercato indiano iQOO Z6 5G e si sta preparando all'uscita ufficiale del modello Z6 Pro 5G, atteso per il 27 aprile 2022. Nuovi rumor rivelano tuttavia che al debutto della variante Pro del medio gamma potrebbe affiancarsi anche l'inedito modello iQOO Z6 4G, di cui sarebbero state svelate anzitempo le caratteristiche ed il prezzo.

iQOO Z6 4G è la variante con connettività LTE e ricarica rapida da 44W

Design e display

Secondo quanto riportato da un noto insider, iQOO Z6 4G potrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6.4″ Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz e, sempre sul frame anteriore, vi sarebbe una selfie camera da 16 MP. Il design dello smartphone è tuttavia per ora ancora inedito.

Specifiche tecniche

La variante 5G del medio gamma, iQOO Z6 5G

Il cuore del mid-range dovrebbe essere un SoC Qualcomm Snapdragon 680, abbinato a 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio d'archiviazione. A chiudere il cerchio troviamo una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto per ricarica rapida da 44W.

L'inedito iQOO Z6 Pro 5G che dovrebbe debuttare insieme ad iQOO Z6 4G

Il comparto fotografico, in base a quanto trapelato, ospita un doppio sensore: il principale da 50 MP ed un macro da 2 MP; lato software, invece, a bordo di iQOO Z6 4G troviamo Android 12 con FunTouch OS 12. Come feature aggiuntive vi sarebbero lo sblocco con riconoscimento facciale e tramite sensore per le impronte digitali sul frame laterale.

iQOO Z6 4G – Prezzo e disponibilità

L'ufficialità di iQOO Z6 4G, di cui è stato svelato anche il possibile prezzo, ovvero 181.4€ circa al cambio, è attesa per il 27 aprile 2022 assieme al fratello maggiore Z6 Pro 5G. La loro vendita all'interno del mercato indiano inizierebbe poco dopo, a partire dal 4 maggio 2022. Trattandosi di indiscrezioni e mancando ormai poco tempo alla data di lancio prevista, non ci resta che attendere per scoprire se le informazioni riportate dall'insider corrispondano alla verità!

