iQOO Z6 sta per tornare in una nuova versione: quali sono le novità

Nel corso dell'anno abbiamo assistito al debutto Global della serie Z6, lanciata in esclusiva per il mercato indiano. Ora la gamma di dispositivi è pronta a fare capolino anche in Cina ma sembra che arriverà con caratteristiche differenti: andiamo a scoprire quali saranno le novità di iQOO Z6 e iQOO Z6x, tra specifiche tecniche, prezzo ed uscita in patria!

iQOO Z6 e Z6x in arrivo in versione China: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

L'abbiamo anticipato in apertura, ma lo sottolineiamo anche qui: la famiglia Z6 è stata presentata negli scorsi mesi in India e comprende un modello base 5G, una versione 4G (ma con ricarica da 44W) ed una variante Pro. Nonostante siamo stati lanciati ben tre modelli, la serie iQOO Z6 è pronta a debuttare anche in Cina; non solo ci sarà un modello chiamato iQOO Z6x ma avremo anche varie differenze rispetto alle versioni Global.

In termini di stile, lo Z6 non introduce novità: abbiamo il medesimo modulo fotografico composto da due anelli, ma il flash LED è posizionato accanto al sensore superiore (le varianti indiane presentano il flash al centro).

Frontalmente trova spazio un display con punch hole centrale per la selfie camera. Si vocifera di un'unità LCD IPS con refresh rate a 120 Hz. La scocca sarà in tre colorazioni: una celeste, arancione ed una versione Black.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alle specifiche tecniche di iQOO Z6, al momento l'azienda ha confermato solo la presenza della ricarica rapida da 80W (una potenza di molto maggiore rispetto ai vari modelli lanciati in India). Per il resto, si parla dello Snapdragon 778G+ accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La tripla fotocamera dovrebbe essere capeggiata da un sensore principale da 64 MP; sappiamo già che sarà presenta la stabilizzazione ottica OIS.

iQOO Z6x avrà una batteria capiente, da ben 6.000 mAh; i leak parlano del supporto alla ricarica da 44W, ma l'azienda non ha ancora confermato. Il resto delle indiscrezioni vedono protagonisti RAM da 6/8 GB, storage da 128/256 GB ed una dual camera posteriore (secondo una presunta immagine).

iQOO Z6 e Z6x – Prezzo e data di presentazione

I nuovi smartphone di vivo, iQOO Z6 e Z6x, debutteranno in Cina dal prossimo 25 agosto. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo di vendita ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

