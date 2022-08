La serie OPPO Reno 8 promette foto al top con doppio sensore Sony e MariSilicon X

Di recente la compagnia cinese ha svelato la data di presentazione (per l'Europa e l'Italia) dei nuovi membri della serie OPPO Reno 8 e aspettando l'evento di lancio ha pensato bene di alzare il sipario sul comparto fotografico dei modelli in arrivo. Ovviamente possiamo aspettarci grandi cose sia per il comparto principale che dal lato della selfie camera.

OPPO Reno 8 5G ed OPPO Reno 8 Pro: cosa aspettarsi dal comparto fotografico

Reno 8 Pro

A pochi giorni dal debutto, OPPO conferma vari dettagli sulla nuova gamma Reno. Per prima cosa ora abbiamo la certezza: si tratterà di due modelli, ossia OPPO Reno 8 5G ed il fratello maggiore OPPO Reno 8 Pro (proprio come avvenuto per il mercato Global). Sia la versione base che quella superiore faranno affidamento sui sensori Sony: IMX709 per la fotocamera anteriore e IMX766 per quella posteriore.

Sviluppato congiuntamente da OPPO e Sony, l'IMX709 (32 MP) è stato completamente riprogettato con una nuovissima matrice di pixel RGBW che contiene pixel bianchi aggiuntivi non presenti nei sensori RGGB tradizionali. Ciò consente di ottenere il 60% di luce in più, per foto più dettagliate e meno rumorose. Inoltre, grazie all'obiettivo grandangolare a 5 elementi con messa a fuoco automatica, è in grado di scattare selfie più nitidi che mai. Gli utenti possono anche scattare selfie ravvicinati grazie alla funzione 2X integrata.

L'IMX766 (50 MP), invece, presenta un sensore di grandi dimensioni da 1/1,56 pollici con tecnologia DOL-HDR integrata e PDAF omnidirezionale All Pixel. Insieme, queste proprietà garantiscono una migliore esperienza di ripresa attraverso la fotocamera principale, con una gamma dinamica estesa e una forte conservazione dei colori e dei dettagli originali anche in condizioni di scarsa illuminazione, soprattutto durante le riprese video.

Abbiamo poi anche un'altra grande novità: OPPO Reno 8 Pro vede il debutto nella serie della NPU proprietaria MariSilicon X, soluzione finora presente solo nei modelli top del brand. Si tratta di una NPU dedicata all'imaging, la quale offre sia l'immensa potenza di calcolo che il basso consumo energetico necessari per ottenere prestazioni avanzate di elaborazione delle immagini sui dispositivi mobili.

Reno 8 5G

MariSilicon X è costruita con un processo produttivo all'avanguardia a 6 nm e presenta un'architettura DSA leader del settore. L'insieme di questi elementi costituisce la base delle sue incredibili capacità di elaborazione, con cui è in grado di fornire fino a 18 trilioni di operazioni al secondo (18 TOPS), rendendola ancora più potente nel calcolo dell'IA rispetto ad alcuni SoC di punta del settore e conferendole una potenza di elaborazione delle immagini più che sufficiente per supportare gli algoritmi avanzati di OPPO.

In termini di efficienza energetica, MariSilicon X offre l'incredibile valore di 11,6 TOPS per watt, offrendo prestazioni di alto livello a basso consumo energetico per consentire l'acquisizione di video notturni 4K con fotogrammi cristallini.

AI Portrai Retouching

Grazie a queste eccezionali prestazioni di calcolo, MariSilicon X può elaborare immagini nel dominio Bayer RAW. Rispetto al dominio YUV, in cui avviene l'elaborazione video tradizionale, il dominio RAW contiene informazioni più ricche su cui lavorare per gli algoritmi di elaborazione delle immagini. In questo modo, MariSilicon X porta la videografia di Reno8 Pro a un livello completamente nuovo, offrendo la possibilità di registrare eccezionali video notturni nelle modalità 4K Ultra e 4K Ultra HDR.

Non mancano altre caratteristiche top come l'algoritmo Turbo RAW, la funzionalità AI Portrai Retouching (per ritratti fedeli in un'ampia gamma di scenari) e tanto altro ancora. Non resta che attendere il 31 agosto per scoprire tutti i dettagli!

