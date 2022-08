Stabilizzazione perfetta con il nuovo gimbal BlitzWolf, senza spendere una fortuna

Anche se siamo a fine agosto, questo non vuol dire che le vacanze sono ormai giunte al capolinea. Il mese di settembre poterà con sé di certo altre occasioni per rilassarsi, senza contare chi invece punta alle ferie in un secondo momento. Volete prepararvi al meglio per immortalare le vostre vacanze o gli “ultimi” giorni in spiaggia? Allora il Gimbal a 3 assi BlitzWolf BW-BS14 Pro vi da una mano per ottenere foto e video di qualità e lo fa con un occhio al risparmio, grazie ad un codice sconto (e alla spedizione dall'Europa).

BlitzWolf BW-BS14 Pro è il Gimbal a 3 assi dal prezzo goloso, ora in offerta con codice sconto

Perfetto per ogni occasione, BlitzWolf BW-BS14 Pro è un Gimbal a 3 assi con treppiede integrato ed un peso di circa 375 grammi. Girare video e scattare foto senza il rischio di micro-vibrazioni è facilissimo ed è possibile sfruttare il proprio smartphone sia in posizione verticale che orizzontale. I controlli tramite l'app rendono l'utilizzo semplice ed intuitivo mentre il piccolo LCD integrato consente di visualizzare al volo lo stato del dispositivo.

La batteria da 3.200 mAh consente di beneficiare di un'autonomia fino a 8 ore; inoltre è possibile sfruttare la ricarica inversa per tenere la batteria dello smartphone carica durante l'utilizzo del dispositivo.

Insomma, se cercate un Gimbal per girare video stabilizzati o scattarvi selfie “con mano ferma”, anche in questo caso BlitzWolf ha la soluzione che fa al caso vostro.

Il Gimbal BlitzWolf BW-BS14 Pro è disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo accessibile (per quello che offre); il dispositivo è acquistabile su Banggood ed è presente anche la spedizione rapida direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon -6$ tramite questo link!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

