La serie OnePlus 10 potrebbe non essere finita: possibile il modello base?

Nel 2022 abbiamo potuto assistere all'arrivo di tre OnePlus della serie 10, ma tra questi non esiste un modello base. Questo però, non implica che dopo 10 Pro, 10R e 10T non possa arrivare OnePlus 10, che secondo un leak non sarebbe affatto lontano.

OnePlus 10 colpo di coda del 2022? Un leak apre alla possibilità di vederlo

Looks Like, One more Oneplus 10 Series device is incoming…. 🌍🇮🇳🇨🇳 #Oneplus #Oneplus105G — Paras Guglani (@passionategeekz) August 30, 2022

A parlare della possibilità di un quarto e ultimo modello della serie è il leaker Paras Guglani, alias PassionateGeekz, che spiega come non sia affatto lontano un nuovo modello della gamma OnePlus 10, indicando con le emoji che sarà uno smartphone destinato a tutti i mercato, da quello Global alla Cina.

E, facendo due conti, non è affatto escluso che possa finalmente trattarsi del modello base che ad oggi manca all'appello. Ma come potrebbe essere questo dispositivo? Su OnePlus 10, per un po' di tempo, si è vociferato fosse il modello dell'azienda con chipset Dimensity 9000/9000+ e sarebbe anche logico, considerando lo Snapdragon 8 Gen 1 del 10 Pro, l'8+ Gen 1 del 10T ed il Dimensity 8100-MAX del 10R. Tra l'altro, anche in termini di mercato cinese, mancherebbe un telefono del genere.

Chiaramente, quanto detto dall'insider indiano è attualmente un'indiscrezione e non vi sono dettagli concreti. Certo è che non è affatto impossibile che ciò accada, dando così agli utenti un ulteriore modello dalle ottime prestazioni ma che segnerebbe anche il debutto del chipset top gamma MediaTek in Europa.

