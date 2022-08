Fine della corsa per Facebook Gaming: l’app di streaming di giochi giunge al capolinea

Sono trascorsi poco più di due anni dal debutto di Facebook Gaming, eppure, per la piattaforma sembra essere giunta già la fine. Con un post sui social, infatti, Meta ha riferito che presto cesserà il supporto per Facebook Gaming.

Meta annuncia la fine di Facebook Gaming, l'app di streaming di videogiochi

Per chi non lo sapesse, Facebook Gaming è la piattaforma di streaming di videogiochi di proprietà di Meta, una alternativa a Twitch e YouTube Gaming. Oltre che a trasmettere e guardare le dirette live dei propri streamer preferiti, la piattaforma permette di giocare ai titoli di Facebook con gli amici come Uno e Words with Friends.

L'app Facebook Gaming è stata utilizzata come hub per consentire ai fan di seguire i loro streamer preferiti o interagire con le pagine dei social ufficiali di vari giochi, oltre che per eseguire sullo smartphone giochi istantanei senza scaricarli. Meta ha investito molte risorse in Facebook Gaming, firmando accordi esclusivi con grandi creatori di contenuti di Twitch e YouTube e aggiudicandosene l'esclusività esclusività.

Purtroppo, questi sforzi non sono stati ripagati in giusta misura, tant'è che Meta ha annunciato che a partire dal prossimo 28 ottobre, l'app Facebook Gaming per Android e iOS smetterà di funzionare e non sarà più disponibile per il download su Google Play Store e App Store.

Tuttavia, Meta chiarisce che alcune delle funzionalità della piattaforma continueranno ad essere disponibili nell'app principale di Facebook. Al momento, purtroppo, non è chiaro il motivo per cui Facebook abbia deciso di eliminare l'app. Se ci saranno aggiornamenti, saremo pronti ad informarvi.

