Telegram 8.0 sfida YouTube e Twitch con le dirette illimitate e non solo

Dopo aver migliorato le chiamate di gruppo trasformandole in qualcosa di più, l'aggiornamento a Telegram 8.0 fa un ulteriore passo avanti e trasforma l'app di messaggistica in una vera e propria piattaforma di streaming, aperta ad un pubblico illimitato. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le novità di questo update.

Telegram 8.0 introduce le dirette streaming illimitate: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Come anticipato in apertura, la vera chicca di Telegram 8.0 è rappresentata dall'aggiornamento delle videochiamate, che si trasformano in un potente strumento di trasmissione dal vivo: ora le dirette streaming possono beneficiare di un pubblico illimitato, novità che avvicina l'app a piattaforme video di tutt'altro genere (e che poco hanno a vedere con la messaggistica). Insomma, Telegram mira sempre di più a diventare a tutto tondo. Avviando una diretta streaming in un canale oppure una chat video di gruppo, ora è disponibile il supporto ad un numero illimitato di spettatori.

Ovviamente i singoli utenti potranno alzare la mano e unirsi alla diretta, se autorizzati.

Si continua poi con una funzione che punta a migliorare la privacy, con l'inoltro flessibile. Cliccando sull'opzione per inoltrare un messaggio o un'immagine, si aprirà una finestre di anteprima con varie opzioni di personalizzazione. Sarà possibile nascondere il nome del mittente, le didascalie dei messaggi multimediali, cambiare mittente e così via.

L'aggiornamento a Telegram 8.0 migliora anche l'utilizzo dei canali da-uno-a-molti (come quelli di notizie, eventi e contenuti). Ora è possibile scorrere i canali seguiti senza tornare alla lista chat: raggiungendo la fine di un canale basterà tirare verso l'alto per andare al successivo canale non letto.

Si continua poi con ulteriori migliorie: gli sticker in primo piano ora sono mostrati sopra quelli “Usati di recente” sopra il pannello degli adesivi; durante la scrittura, così come appaiono le voci Tizio sta scrivendo/sta registrando un messaggio vocale ora comparirà Sta scegliendo uno sticker; nei canali ora è disponibile un contatore che mostra il numero dei commenti non letti; disponibili nuove emoji animate.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu