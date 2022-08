Le nuove TWS di BlitzWolf puntano sulla comodità e debuttano a meno di 25€

A distanza di pochissimo dal lancio del nuovo caricatore GaN super economico, ecco un nuovo prodotto targato BlitzWolf fresco d'uscita. A questo giro la compagnia cinese ha lanciato un nuovo paio di cuffie TWS votati al comfort e alla praticità: le ultime BlitzWolf BW-FPE2 arrivano su Banggood e sono subito in offerta lancio ad un prezzo super!

BlitzWolf BW-FPE2 in offerta lancio: ecco i nuovi auricolari true wireless tutto stile e comfort

Partiamo subito con la caratteristica principale delle nuove cuffiette BlitzWolf. Parliamo di una soluzione compatta e leggera, con indossabilità semi in-ear ed una superficie leggermente curva che si sposa alla perfezione con la forma dell'orecchio. Il risultato finale è un'esperienza di utilizzo comoda, specialmente durante un uso prolungato.

Le BlitzWolf BW-FPE2 sono dotate di driver dinamici da 13.6 mm, decodifica AAC e resistenza agli schizzi di tipo IPX4. La connettività è affidata ad un chip Bluetooth 5.0 mentre lato autonomia si parla di circa 20 ore di utilizzo (comprensive anche della custodia di ricarica).

Ogni auricolare integra una batteria da 35 mAh mentre la custodia ospita un'unità da 280 mAh (ricaricabile tramite Type-C).

Volete provare gli ultimi auricolari true wireless targati BlitzWolf? Le nuove BW-FPE2 sono disponibili in offerta lampo su Banggood a soli 24€: si tratta di una cifra ghiotta ma che andrà ad aumentare progressivamente (fino ad arrivare al prezzo di listino di 28€). Non perdete l'occasione e date un'occhiata alla pagina del prodotto tramite il link in basso.

