Su WhatsApp arriva finalmente una funzionalità super richiesta

WhatsApp ha in serbo una grande novità per gli utenti in possesso di uno smartwatch con Wear OS. In futuro sarà possibile rispondere alle chiamate telefoniche direttamente dal proprio polso, senza dover quindi estrarre lo smartphone dalla borsa o dalla tasca quando si riceve una chiamata vocale. Pronti per scoprire tutti i dettagli? Andiamo!

In futuro sarà possibile rispondere alle chiamate WhatsApp direttamente sullo smartwatch

WhatsApp non offre ancora un'app per smartwatch. Ciò nonostante, in futuro potremmo assistere al debutto di una funzionalità che permetterà di rispondere alle chiamate WhatsApp direttamente dal proprio smartwatch, purché questo sia stato aggiornato a Wear OS 3.

La funzionalità è emersa nell'ultima versione Beta di WhatsApp (2.22.19.11). Al momento, tuttavia, gli smartwatch compatibili con l'ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi indossabili non sono molti. Nella lista rientrano appena Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 e Montblanc Summit 3.

Tuttavia, sembra che l'interfaccia utente delle chiamate non sia la stessa su ogni dispositivo. Un esempio? Su Samsung Galaxy Watch 4, l'interfaccia di chiamata mostra il logo WhatsApp sotto le informazioni di contatto. Su Samsung Galaxy Watch 5, invece, l'interfaccia è identica a quella di una comune chiamata telefonica. Al momento, comunque, non è ancora chiaro quando la funzionalità verrà distribuita ufficialmente.

