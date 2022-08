OPPO annuncia il debutto di Pantanal per migliorare il suo ecosistema smart

Nonostante il lancio della nuova versione del sistema di OPPO, la ColorOS 13 basata su Android 13, la compagnia cinese non ha ancora esaurito le novità da presentare al pubblico. Nei prossimi giorni sarà svelato Pantanal, una nuova soluzione inedita che renderà ancora più completo e coeso l'ecosistema intelligente targato OPPO!

OPPO Pantanal: cos'è e come andrà a migliorare l'ecosistema smart del brand cinese

Partiamo direttamente parlando della data: OPPO Pantanal debutterà ufficialmente il prossimo 30 agosto, in occasione dell'evento ODC22 (OPPO Developer Conference 2022). Si tratta del keynote annuale della casa cinese, in cui vengono svelate ne ultime novità e le feature in arrivo. Un'occasione ghiotta per mettere sotto i riflettori i lavori in corso da parte degli ingegneri e degli sviluppatori del brand. La prossima novità in arrivo? OPPO si prepara a lanciare Pantanal: si tratterà di un notevole passo avanti per il suo ecosistema smart multipiattaforma.

L'azienda non ha ancora svelato tutti i dettagli, ma sappiamo che avrà a che fare con tutti i prodotti del brand: non solo smartphone, quindi, ma anche tablet ed indossabili. Tutti i grandi marchi puntano o stanno puntando sempre di più sul proprio ecosistema, in modo da offrire un'esperienza completa. Basti pensare ad Apple e ai molteplici vantaggi che hanno gli utenti quando si parla di condividere file tra iPhone, iPad e MacBook; oppure ai miglioramenti in casa Huawei con il sistema proprietario HarmonyOS, che unisce smartphone, tablet, TV e accessori.

Sia da lato di Cupertino che per quanto riguarda il mondo Android si punta forte sull'offrire un'esperienza coesa e fluida tra i vari prodotti. Lo stesso avverrà con OPPO grazie a Pantanal, sistema cross-end sviluppato dalla stessa compagnia; per ora non ci sono altri dettagli quindi ci toccherà attendere l'evento del 30 agosto per saperne di più (a meno di anticipazioni nei prossimi giorni).

