OPPO e Spotify: tante novità per un’esperienza più completa su ColorOS 13

OPPO ha annunciato una collaborazione con Spotify per una migliore integrazione tra l'app di streaming musicale più famosa al mondo e gli smartphone dotati della ColorOS 13, l'ultima incarnazione dell'interfaccia proprietaria della compagnia cinese.

ColorOS 13: OPPO annuncia un'integrazione migliorata con Spotify

Ma quali sono i vantaggi di questa collaborazione tra i due marchi? Ovviamente si tratta di migliorie lato software tra gli smartphone OPPO e l'app di Spotify, come anticipato anche in apertura. Per prima cosa il widget dedicato al player musicale di Spotify comparirà anche in modalità Always-On Display.

Si tratta di un widget di dimensioni ridotte che mostra la traccia in riproduzione e la copertina dell'album. Basterà un doppio tocco per visualizzare i controlli della riproduzione direttamente nell'AOD, senza la necessità di riattivare il telefono.

Le novità continuano una volta sbloccato il dispositivo, con un widget per la homescreen rinnovato (in linea con il design Aquamorphic della ColorOS 13); inoltre abbiamo anche una scheda dedicata a Spotify direttamente nella sezione Shelf (novità mutuata da OnePlus e dalla OxygenOS che raggruppa widget e scorciatoie in un'unica pagina).

Le novità continuano anche con l'Orologio della ColorOS 13: infatti sarà possibile impostare come sveglia brani, playlist e podcast direttamente da Spotify. Quest'ultima funzione sarà attivata tramite un aggiornamento OTA dopo il 15 settembre.

Se volete conoscere tutti i dettagli sulla nuova ColorOS 13, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato all'interfaccia. Infine vi ricordiamo che in queste ore OPPO ha dato il via alla sua Developer Conference 2022 ed ha già annunciato Pantanal, soluzione che migliora notevolmente il suo ecosistema.

