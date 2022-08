OPPO Find N2: la piegatura sarà un ricordo, parola di Pete Lau

Il successo del primo pieghevole di OPPO, il Find N, è dettato da una serie di caratteristiche che lo rendono sostanzialmente unico. Ma si può fare ancora meglio? Questa è la domanda chiave che si è posto Pete Lau, CEO di OnePlus e Vice Presidente di OPPO, per realizzare il prossimo Find N2, soprattutto in termini di piegatura del display.

OPPO Find N2 in sviluppo: attenzione massima ai dettagli, specie sul display

In un lungo post su Weibo, il dirigente di OnePlus e OPPO spiega di aver raccolto tutti i suggerimenti della community per poter realizzare nel miglior modo possibile il nuovo pieghevole del brand in verde. Anzitutto, egli spiega che il display esterno e soprattutto la piegatura interna non saranno affatto un problema e questo vuol dire già molto.

In più, si chiede, come si può rendere Find N2 più sostenibile? E da qui egli si apre ai progetti di produzione dello stesso smartphone, partendo dalla scelta dell'hardware, la pianificazione tecnica e le discussioni sul prodotto in sé. Egli parla di una sorta di continuità per i modelli successivi, ma anche di come migliorare tutto quello che concerne il display, dai consumi, alla qualità, alla consistenza e anche l'ottimizzazione delle applicazioni.

Insomma, una OPPO molto attenta a quello che il pubblico vuole e soprattutto che mira a creare un qualcosa che sia di esempio per i modelli futuri in un mercato sempre più vicino all'utente come quello dei pieghevoli. Se volete saperne però di più sul primo OPPO Find N, vi lasciamo anche la nostra recensione completa.

