RAZR 50 Ultra: foto e immagini render, potrebbe deludere alcuni

Aggiornamento 06/05: dopo le immagini render, abbiamo anche le prime foto dal vivo del pieghevole Motorola, le trovate nell’articolo.

All’orizzonte si staglia RAZR 50 Ultra, altrove denominato RAZR+ 2024, cioè quello che sarà il prossimo smartphone pieghevole prodotto da Motorola. Mentre brand come Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO e vivo si dedicano anche al settore dei pieghevoli infold, Motorola è l’unica a essersi concentrata unicamente sul mondo dei flip phone, riprendendo la storica eredità della linea RAZR. E adesso che abbiamo foto e immagini render, possiamo capire come sarà fatto il suo futuro capitolo.

Spuntano in rete foto e immagini render del prossimo pieghevole RAZR 50 Ultra di Motorola

Crediti: MSPowerUser

Con nome in codice Motorola Glory e sigla tecnica XT-2453-3, RAZR 50 Ultra si mostra in immagini che non lasciano spazio a molti dubbi, svelando una forte somiglianza con l’attuale RAZR 40 Ultra. Disponibile nelle colorazioni Blue, Orange e Green, da aperto ha uno schermo verticale con punch-hole centrale e cornici non troppo contenute; esternamente, invece, ritroviamo una scocca con logo RAZR e Motorola e un comparto fotografico con doppio sensore, quasi sicuramente primario e ultra-grandangolare.

Non si riesce ad apprezzare da acceso il second display esteriore, che su RAZR 40 Ultra ingloba il reparto fotografico e che molto probabilmente farà lo stesso nel suo successore. In poche parole, RAZR 50 Ultra sarebbe pressoché identico al modello precedente, il ché potrebbe far storcere il naso a coloro che si aspettavano un minimo di rinnovamente sotto il fronte estetico.

Le novità potrebbero quindi concentrarsi nella scheda tecnica, magari con modifiche alle diagonali del display e l’utilizzo di un SoC Qualcomm più recente: se RAZR 40 Ultra monta lo Snapdragon 8+ Gen 1, il nuovo modello potrebbe avere lo Snapdragon 8 Gen 2 se non il più recente 8 Gen 3, con memorie da almeno 12/512 GB.

