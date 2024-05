La storia si ripete: nuovo ban in Germania, stavolta per Lenovo e Motorola

Vi ricordate quando OPPO, OnePlus e vivo subirono quel ban in Germania che ne bloccò l’operatività per molti mesi? Ecco, la stessa sorte sta adesso toccando Lenovo e il suo sotto-marchio Motorola, anch’esse finite vittima del divieto imposto loro da parte della corte tedesca che le impedisce di vendere nella nazione europea.

Lenovo e Motorola sono state bannate dal mercato degli smartphone in Germania

Il contenzioso è stato avviato dall’azienda statunitense InterDigital, secondo cui Lenovo e Motorola avrebbero compiuto la violazione di brevetti relativi al reparto connettività, non pagando loro la cifra richiesta per le royalties d’utilizzo. Più nello specifico, la proprietà intellettuale interessata sarebbe quella relativa ai modelli wireless WWAN utilizzati per le connessioni 3G, 4G e 5G, spesso fonti di questo tipo di diatribe legali.

Il ban delle vendite in Germania riguarda gli smartphone Motorola e i PC Lenovo, cioè tutti i prodotti della compagnia cinese che possiedono quei componenti che permettono loro di collegarsi alle reti telefoniche per il traffico dati. Nel caso di OPPO e vivo, il contenzioso si è protratto molto più tempo del solito, visto che normalmente questi casi si risolvono nel giro di poco con un accordo economico fra le due parti. Secondo Lenovo, però, la richiesta di InterDigital è ingiusta pertanto ci aspettiamo che faccia appello alla decisione del tribunale tedesco; nel frattempo, tutti i succitati prodotti non potranno più essere venduti se non tramite rivenditori di terze parti e fino a esaurimento scorte.

