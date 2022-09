L’audio di Xiaomi 12S Ultra delude su DxOMark

Ancora prima del lancio di Xiaomi 12S Ultra, la compagnia di Lei Jun aveva affermato che non avrebbe inviato il suo top di gamma al team di DxOMark. Il motivo di questa scelta è stato successivamente spiegato dal CEO di DxOMark, che ha sottolineato le difficoltà delle aziende di riuscire ottenere le prime posizioni in classifica. Lo abbiamo visto proprio con il test della fotocamera di Xiaomi 12S Ultra: chi si aspettava che salisse sul podio è rimasto deluso dal risultato dei test condotti dal team parigino.

Xiaomi 12S Ultra testato nuovamente da DxOMark, questa volta per la qualità audio

Ad acuire la non entusiasmante posizione di Xiaomi 12S Ultra su DxOMark ci pensano i nuovi test, questa volta relativi al suo comparto audio. Il flagship Xiaomi vanta un impianto hardware di tutto rispetto, composto da tre speaker Harman/Kardon (sopra, sotto e nella capsula auricolare) con supporto stereo Dolby Atmos. Manca l'ingresso mini-jack, ma è ormai una costante di praticamente ogni smartphone che appartenga alla fascia medio/alta.

Ma anche se DxOMark lo elogia per l'impatto dinamico, la spazialità, l'estensione delle frequenze e l'assenza di artefatti, 12S Ultra si posiziona solamente in 29° posizione. Fra i difetti si menziona l'inconsistenza timbrica, un volume eccessivamente aggressivo, un bilanciamento tonale insoddisfacente e un'immagine stereofonica imprecisa. Se si parla di qualità nella registrazione, l'ammiraglia Xiaomi ha una gran timbrica, un bilanciamento naturale dei toni, buone prestazioni per dinamica e spazialità e buona resistenza al rumore del vento; al contempo, non eccelle in compressione, distorsione e audio-zoom.

Ecco, quindi, come appare la classifica top 10 di DxOMark Audio:

161 – Black Shark 5 Pro 151 – ASUS ROG Phone 5 149 – ASUS Smartphone for Snapdragon Insider, Black Shark 4 Pro, Black Shark 4S Pro, Honor Magic 3 Pro+ 147 – Xiaomi Mi 10S 144 – Xiaomi Mi 10 Pro 142 – Apple iPhone 14 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max 141 – Apple iPhone 14 140 – Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro Max 139 – Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 12 Mini 138 – Apple iPhone 13, ASUS ROG Phone 3, Google Pixel 6 Pro

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il