Questo camera phone Xiaomi vuole elevare il concetto di zoom

Quando venne lanciato il primo Mi MIX Fold, Xiaomi dimostrò di essere in grado di rinnovare il concetto di zoom sulla fotocamera dei suoi smartphone. Con le sue innovative lenti liquide, il pieghevole Xiaomi era in grado di avere un singolo obiettivo in grado di offrire una lunghezza focale che simulava l'occhio umano: con un solo obiettivo si ha sia un teleobiettivo che un macro. Tuttavia, questa tecnologia non è stata replicata in nessun altro smartphone, nemmeno su MIX Fold 2; nel frattempo, la compagnia ha mostrato al pubblico di essere in grado di riportare in auge su smartphone il concetto di zoom telescopico.

Nei pensieri di Xiaomi c'è anche uno smartphone dotato di una fotocamera con vero zoom

Fu alla conferenza MIDC 2020 che Xiaomi mostrò un prototipo dotato di una fotocamera dotata di un sistema di zoom tipico delle fotocamere professionali. A causa dell'estrema miniaturizzazione degli smartphone, i produttori hanno dovuto ricorrere a sistemi alternativi, in primis i teleobiettivo periscopiali con cui implementare sistemi di zoom ottico con ingrandimento 5x o 10x. Per quanto riguarda lo zoom telescopico, è un concept che ritroviamo in uno degli ultimi brevetti depositati da Xiaomi, segno che la compagnia sta ancora lavorando in tal senso.

E guardando l'immagine allegata al brevetto non si può non avere un momento amarcord, ripensando a quel Samsung Galaxy S4 Zoom che già nel 2013 unì il mondo DSLR a quello degli smartphone. E lo fece integrando un sensore stabilizzato otticamente dotato di uno zoom ottico 10x tipico delle fotocamere dedicate. Ma se in questi anni nessuno ha voluto replicare questo meccanismo, nemmeno Samsung, viene da chiedersi se Xiaomi sarà in grado di implementarlo con successo.

