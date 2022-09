Saldi autunnali di Ortur: Laser Master 3 e altri incisori in super offerta

L'autunno è arrivato: con il freddo e il maltempo ci si ritrova a spendere più tempo a casa. Non sempre tutto ciò deve avere una connotazione negativa: per i più creativi, ad esempio, significa avere più tempo a disposizione da dedicare alla realizzazione di opere fai-da-te. Soprattutto in vista del Natale! E a proposito di creatività e fai-da-te, con i saldi autunnali di Ortur potrete acquistare un nuovo incisore laser ad un prezzo scontato, e dare così sfogo al vostro genio creativo!

Ortur Laser Master 3 e altri incisori in promozione: offerte imperdibili!

Iniziamo subito con il prodotto protagonista dei saldi autunnali di Ortur: parliamo del potente incisore Laser Master 3, disponibile anche in una particolare Special Edition.

In questa edizione speciale, l'incisore Ortur Laser Master 3 viene fornito nella sfiziosa colorazione rossa e blu. Questo incisore è dotato di un modulo laser LU2-10A da 10W che garantisce un'elevata potenza di incisione e di raffreddamento e lavora in modo semplice, preciso e veloce su diversi tipi di materiali come legno, carta/cartone, metallo, pelle e acrilico; mentre la testina laser assicura i migliori risultati a 20.000 mm/min, offrendo tempi di stampa dimezzati rispetto ad altri macchinari di questo tipo.

Ortur Laser Master 3 è un incisore modulabile, ciò significa che è compatibile con una serie di accessori opzionali che possono essere aggiunti o rimossi all'occorrenza, per lavorare su particolari tipi di superfici e per aumentare la qualità del risultato.

Tra le altre caratteristiche di questo potente incisore laser segnaliamo la presenza di ben 7 tecnologie di sicurezza che comprendono il blocco di sicurezza con una chiave specifica, il rilevamento di movimento anomalo e il monitoraggio dell'alimentazione e della corrente.

Di seguito trovate il link all'acquisto di Ortur Laser Master 3 Special Edition: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Se, invece, siete più propensi per l'edizione standard, trovate qui il link alla pagina del prodotto.

Le offerte, tuttavia, non finiscono qui. Anche altri incisori laser possono essere acquistati ad un prezzo scontato, e tra questi troviamo Ortur Aufero Laser 1 e Aufero Laser 2. Sono entrambi prodotti molto semplici da usare, anche per chi approccia per la prima volta a questo mondo, e che possono incidere con precisione una moltitudine di materiali diversi.

Aufero Laser 1 dispone di un sistema di sicurezza a 4 strati che comprende la protezione della posizione attiva, una funzione di controllo della sicurezza del raggio laser e quella di rilevamento e la limitazione della durata dell'esposizione. Potete acquistare questo incisore facendo clic su questo link.

Dall'altra parte, Aufero Laser 2 è una delle stampanti laser più veloci al mondo, che combina l'utilizzo di una scheda madre ORTUR di 9a generazione con una particolare struttura dell'asse X dal baricentro più basso, per garantire una incisione precisa, rapida e sicura (se volete scoprire di più su questo incisore laser, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa).

Aufero Laser 2 vi ha convinti? Potete acquistarlo in offerta sullo Store ufficiale del brand semplicemente facendo clic su questo link!

