Recensione Aufero Laser 2: l’incisore per dare sfogo alla tua creatività

Negli ultimi anni è stata sdoganata la moda delle stampanti 3D domestiche e, oggi, vi presentiamo un prodotto che potrebbe suscitare lo stesso interesse: un incisore laser e, più precisamente, l'Aufero 2. Grazie a questo prodotto c'è la possibilità di lavorare una moltitudine di materiali, con funzionalità di incisione, ma anche di taglio, per dare il massimo sfogo alla propria creatività. Come si sarà comportata la Aufero? Scopriamolo insieme.

Recensione Aufero Laser 2

Contenuto della confezione e montaggio

L'incisore laser arriva in una confezione di cartone, completamente disassemblato e con tutti gli accessori necessari per il montaggio. Nonostante ciò, sarà particolarmente facile assemblare la Aufero 2, richiedendo circa 20 minuti per il montaggio completo. Una volta fatti questi passaggi, l'incisore laser è già pronto all'uso. Dovrete infatti scaricare soltanto il software di incisione, disponibile gratuitamente per Windows e, in free trial di un mese per Mac.

Come utilizzare l'incisore Aufero Laser 2

Come abbiamo già accennato, l'incisore del brand offre la possibilità di incidere su una vasta gamma di superfici, partendo dalla semplice carta da stampa, al metallo. Questa varietà di utilizzi è data dalla possibilità di impostare la potenza del laser da 0 a 100.

Proprio in questo senso, infatti, avrete la possibilità di utilizzare due differenti software per inizializzare al prodotto:

• LightBurn per Windows e MacOS;

• GRBL Laser per Windows.

Nella fattispecie, il primo programma disponibile per entrambi gli OS, risulta essere decisamente più completo e permette di accedere a più funzionalità, tuttavia è più complesso nell'utilizzo iniziale ed offre un free trial di un mese, per poi passare ad un abbonamento a pagamento. Il software LaserBurn permette sia la configurazione manuale che automatica: nel caso in cui decidiate di servirvi di questo applicativo, però, consigliamo la configurazione manuale, nella quale dovrete indicare soltanto le dimensioni dell'asse X ed Y.

Affidandovi a GRBL Laser (disponibile soltanto per Windows) avrete invece un software gratuito ed anche molto semplice ed intuitivo da utilizzare, ma di contro non avrete accesso alle stesse funzionalità del primo. In caso di primo utilizzo, ad ogni modo, vi consigliamo di affidarvi al primo.

In termini pratici, in entrambi i casi, vi basterà caricare un qualsiasi tipo di immagine ed il software lo rielaborerà per inciderlo sul materiale scelto. In questo caso, sarà fondamentale la scelta della potenza per ottenere un taglio ottimale sul materiale. A titolo d'esempio, infatti, abbiamo constatato che per il compensato classico, l'incisore da il meglio di sé impostato al 30% di potenza. Inoltre – come accennato – l'incisore è in grado di lavorare sui seguenti tipi di materiale: legno, acrilico, pelle, metallo, ceramica, carta, cibi, vetro, alluminio e tessuto.

Trial Program – Scegli se la Aufero Laser 2 fa per te

Non siete del tutto certi che la Aufero Laser 2 faccia al caso vostro? Niente paura, il brand ha escogitato un piano che non vi farà più dubitare dell'acquisto! Grazie al customer care, infatti, avrete la possibilità di inviare una richiesta prima dell'acquisto. In buona sostanza, l'azienda farà la stampa per voi, inviandovi un video del risultato finale, con il materiale che avete scelto! Come fare? Ecco tutti i passaggi.

• Prepara l'immagine che vuoi incidere;

• Evidenzia il tipo di incisore che vorresti acquistare;

• Scegli materiale e dimensioni;

• Invia la richiesta alla mail support@ortur.net;

• Inserisci “TEST” come oggetto della mail;

• Il team dedicato provvederà ad inviare i risultati del test.

Aufero Laser 2 – Prezzo e conclusioni

In che caso conviene acquistare un incisore? Beh, diciamo che visto il prezzo a cui viene proposto, di circa 240€, potrebbe risultare un acquisto indicato per dare sfogo alla vostra fantasia. Come detto, infatti, la Aufero Laser 2 può essere sfruttata su ogni tipo di materiale, anche per utilizzo quotidiano. Insomma, il nostro giudizio in tal senso è univoco: questo incisore vi farà divertire, e non poco!

