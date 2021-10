Ortur Aufero Laser 1: l’incisore laser per tutti, che si fa in tre

Gli incisori laser sono sicuramente prodotti di nicchia, ma che negli ultimi anni sono cresciuti in maniera importante. Tra i brand più noti abbiamo Ortur, che lancia prodotti come l'incisore Aufero Laser 1 (o AL-1), che si avvale di caratteristiche molto avanzate a cui abbinare vari moduli.

Ortur Aufero Laser 1 (AL-1): ecco le varie combinazioni di moduli da applicare all'incisore

Partendo dal presupposto che l'incisore Ortur Aufero Laser 1 in sé è un prodotto molto semplice da usare anche per chi si approccia per la prima volta a questo mondo, soprattutto nell'assemblaggio, visto che ci vuole davvero poco ad averlo pronto per l'utilizzo.

Soprattutto considerando la facilità con cui si possono installare i 3 utilissimi moduli di incisione: il primo è modello LU-2-2, con fuoco fisso, che è adatto per i lavori di grande precisione considerando una cavità luminosa più piccola. Gli utenti possono infatti incidere i loro motivi preferiti sulla scocca del telefono cellulare, incidere caratteri unici su pane/bistecca, incidere foto con tavole di legno anziché foto su carta, completare facilmente dipinti su carta e stampare le proprie iniziali su prodotti in pelle come portafogli e cinture.

Il secondo, il modello LU-2-4-SF, che ottiene un focus a corto raggio compresso otticamente e con una potenza ottica tra i 4.500 e i 5.500 mW e con un punto focale tra i 0.12 x 0.15 mm, pensato per le incisioni più nette su materiali più spessi. In più, è possibile anche scolpire immagini personalizzate su una piccola lastra di pietra, per creare ornamenti di casa. Se si ha un negozio, è possibile incidere il nome dell'esercizio su ceramica. Inoltre, gli utenti possono ritagliare le informazioni del proprio biglietto da visita sul ferro in acciaio inossidabile, creando una presentazione decisamente originale.

Il terzo è poi il modulo LU-2-4-LF, quindi a lungo raggio, che permette un taglio migliore e con una potenza maggiore, differenziandosi dal precedente per un punto focale da 0.17 x 0.25 mm. Esso supporta l'incisione su legno ma anche una varietà di materiali come pelle, acrilico nero, ecc. Può anche tagliare questi materiali nella forma richiesta e inciderne un design definito. In breve, gli utenti possono essere creativi e lasciare fare tutto alla Aufero Laser 1.

Tutto questo anche grazie all'utilizzo delle avanzate tecnologie di incisione laser di Ortur, con un risultato garantito.

La scheda madre e il firmware più avanzati del brand sono utilizzati per garantire una maggiore velocità di elaborazione, una scala di grigi realistica ed un'accuratezza dell'incisione delle vostre opere di incisione laser.

Protezione

In più, è tutto fatto in sicurezza, grazie alla protezione a 4 strati. Innanzitutto, la funzione di protezione della posizione del laser (protezione della posizione attiva). Quando la macchina per incisione laser viene spostata orizzontalmente / longitudinalmente durante il funzionamento, interromperà automaticamente il funzionamento della testa laser, in modo da proteggere l'utente. Questa tecnologia anticollisione Ortur è stata sviluppata già nel 2019. Rispetto alla tecnologia anticollisione appena rilasciata da altri brand quest'anno, è ovviamente più matura e perfetta.

In secondo luogo, è stata aggiunta di recente la funzione di controllo della sicurezza del raggio laser. In caso di bug nella macchina o scarsa connessione USB tra la macchina e il computer, il watchdog laser verrà attivato per impedire al modulo di emettere luce laser al fine di prevenire i rischi di incendio causati dalle anomalie del modulo laser.

Terzo, vengono impostati il rilevamento e la limitazione della durata dell'esposizione. Se l'utente si distrae durante il debug della potenza del laser e la macchina non viene istruita entro 30 secondi, la macchina smetterà automaticamente di funzionare per prevenire eventuali rischi per la sicurezza.

In quarto luogo, ha un sistema di controllo dell'alimentazione in sicurezza. Quando la macchina per incisione viene spenta, la scheda principale interromperà l'uscita di corrente al modulo laser per evitare pericoli nascosti. Quando gli utenti lo utilizzano, non è necessario estrarre la spina manualmente. Dopo lo spegnimento, la macchina interromperà automaticamente l'alimentazione e il laser smetterà di funzionare. Pertanto, se gli utenti sono principianti inesperti, una progettazione meticolosa della sicurezza può offrire loro maggiore sicurezza.

Infine, non manca una completa assistenza post-vendita grazie ai tecnici sia americani che europei del team Ortur. I materiali su cui può incidere sono legno, vetro, cibo, pietra, metallo ossidato, acciaio inossidabile, ceramica, sughero, carta e tanto altro.

Dove acquistare Ortur Aufero Laser 1?

Ma dove possiamo acquistare l'Ortur Aufero Laser 1 con i suoi moduli? Ma ovviamente sullo store ufficiale! Infatti, proprio per la premiere di questo prodotto, sono scontate le varie combinazioni: la versione con il primo modulo LU-2-2 costa solo 199.99€, mentre con i due moduli LU-2-4 SF e LF, abbiamo un prezzo di 299.99€. La premiere è valida fino al prossimo 17 novembre 2021 e si avvale della spedizione da Europa. A questo link trovate tutte le combinazioni di acquisto. Inoltre, Ortur mette in palio 150 YRR (rulli per incisioni circolari), con un premio tra i primi 5 ordini ogni giorno.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu