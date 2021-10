Dreame D9 è il robot per la tua casa ad un mega prezzo su Amazon

Cerchi un aspirapolvere per la tua casa che ti faccia risparmiare tanta fatica? Oggi con Dreame D9, robot aspirapolvere dalle ottime capacità di pulizia, puoi avere un prodotto di qualità ad un prezzo conveniente, specie grazie all'offerta con codice sconto dedicato su Amazon.

Offerta Dreame D9: il robot aspirapolvere che si comanda con Alexa

Il Dreame D9 è un prodotto davvero ben fatto, con la sua potenza di aspirazione da 3.000 Pa, con la funzione 2-in-1 lavapavimenti, ma anche un'autonomia molto ampia da 150 minuti. Inoltre, è molto intelligente, visto che è in grado di fare una mappatura multi piano e può evitare gli ostacoli grazie al suo sistema di sensori laser (LiDAR). Inoltre, è possibile controllarlo non solo tramite app, ma anche grazie agli assistenti vocali come Alexa. Il tutto in maniera silenziosa con un livello di rumore da 65 dB. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo alla recensione.

Ma come possiamo averlo in sconto? Grazie all'offerta attiva su Amazon, è possibile acquistare Dreame D9 al super prezzo di 239.99€ invece che 299.99€, quindi con ben 60€ di sconto, grazie al codice sconto che trovate sia sulla pagina del prodotto e sia nel box sottostante. Infatti, abbinando i due codici, si ottiene il prezzo indicato sopra. L'offerta è però valida fino alle 23:59 del 23 ottobre 2021.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Dreame D9 Applicare il codice visualizzato ed il Coupon nella pagina del prodotto per ottenere il prezzo indicato. Fino al 23 ottobre 2021 More Less 239.99€

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu